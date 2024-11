Le Drakkar l’emporte à l’arraché

Le Drakkar en a eu plein les bras, mais est tout de même parvenu à venir à bout des Olympiques de Gatineau par la marque de 4-3, en prolongation, dimanche après-midi, devant 2162 amateurs présents au Centre sportif Alcoa.

Après une victoire écrasante de 8-2 la veille, les membres de l’équipage ont été beaucoup moins convaincants face à leurs visiteurs de l’Outaouais, qui se sont battus jusqu’à la toute fin.

Tirant de l’arrière 3-2 après 40 minutes de jeu, les locaux, comparativement aux deux premiers engagements, ont affiché un peu plus de fougue au dernier tiers pour finalement renverser la vapeur avec ce gain in extremis en surtemps.

Héros offensif de la veille avec quatre buts et deux passes, l’ailier Justin Poirier est revenu à la charge avec le filet égalisateur et le but gagnant inscrit après seulement 38 secondes d’écoulées à la quatrième période.

Le numéro 9 a profité d’un jeu de puissance pour enfiler son 16e filet de la saison à la suite d’une belle passe de son joueur de centre Matyas Melovsky, qui a terminé le match avec deux assistances.

Leçon à tirer

Les vikings du navire ont amorcé la partie très mollement (13 lancers contre 3 pour les Olympiques en première période) et ont couru après l’ennemi durant tout l’après-midi.

« On a souvent gagné des matchs de cette façon l’an dernier, mais il faut vite en tirer une leçon et corriger le tir. Nous sommes encore jeunes, les joueurs ont pensé que cela serait facile et tout le monde a manqué de conviction, a résumé le capitaine Anthony Lavoie.

Son entraîneur-chef Jean-François Grégoire redoutait une sortie plus difficile de sa troupe. « Cela arrive souvent après une victoire facile la veille. Il faut laisser le passé de côté et vivre le moment présent. L’exécution a fait défaut dès le départ, mais on va prendre les deux points. »

Même si la performance collective a été plus ordinaire, le pilote du navire a tout de même souligné des éléments positifs. « Nous avons vu des joueurs lever leur niveau de jeu dans des moments importants et c’est encourageant. Le but de Seymor (Jabez) en fin de deuxième période nous a permis de rester dans la partie », a reconnu le dirigeant.

Shawn Pearson a complété le pointage pour les vainqueurs. L’ex-joueur du Drakkar, Julien Paillé (un but et une passe), a un meneur dans le clan ennemi. Jan Golicic et Isaiah Parent ont aussi déjoué le gardien Lucas Beckman confronté à 26 lancers.

En vitesse

Victime d’une sévère chute sur la patinoire lors du match de vendredi, le défenseur des Gatinois Justin Blais (qui a quitté la rencontre sur une civière) a été victime d’une commotion cérébrale et a quitté l’hôpital dans la journée de samedi…Après ce séjour de cinq parties à domicile, le Drakkar amorcera une grosse commande de trois matchs dans les Maritimes, le week-end prochain.