Un premier nage-o-thon aux Bergeronnes

L’organisme Services Aquatiques Haute-Côte Nord a organisé son premier événement bénéfice le 27 octobre. Il s’agissait d’un nage-o-thon qui a eu lieu à la piscine de la polyvalente des Berges des Bergeronnes.

Cette activité avait pour objectif d’aider les Services Aquatiques HCN à poursuivre leur mission en offrant des cours à un coût abordable pour la population, et investir dans le renouvellement de matériel.

« Le principe est de mobiliser les nageurs de la Haute-Côte-Nord pour créer un événement rassembleur afin de ramasser le plus de fonds possible », explique Manuela Voisine, directrice de l’organisme, par voie de communiqué.

Durant trois heures, les nageurs se sont relayés afin de parcourir le plus de longueurs possible. Ils ont pu participer individuellement ou en équipe et nager autant de temps qu’ils le souhaitaient.

« Les nageurs se font sponsoriser durant l’événement par leur entourage ou des entreprises qui financent le nombre de longueurs réalisées », précise Mme Voisine.

Pour la première édition du nage-o-thon, 30 nageurs de tous âges se sont ainsi investis durant trois heures. Ils ont réalisé 1 455 longueurs, ce qui a permis d’amasser une somme de 3 400 $.

La présidente du conseil d’administration des Services Aquatiques HCN, Claire Dubois, était très reconnaissante que les gens aient répondu à l’appel et a souligné le sentiment d’appartenance de la communauté.

De son côté la directrice de l’organisme a été très touchée par l’implication des familles qui se sont mobilisées. « C’était un événement extraordinaire, avec des nageurs de tous les âges, le plus jeune ayant 18 mois ! Pas de pression de performance, nous avons nagé dans la bonne humeur et tout le monde s’encourageait », dit-elle.

L’objectif a été atteint avec succès et les Services Aquatiques HCN ont bien l’intention d’organiser une deuxième édition l’an prochain.

L’organisation et la réalisation de l’événement ont été soutenues par plusieurs partenaires locaux et régionaux. Les nageurs ont trouvé de nombreux commanditaires en plus de leur entourage dans les entreprises locales.

Rappelons que les activités des Services Aquatiques HCN se déroulent à la piscine de la polyvalente des Berges de septembre à juin.