Deux Port-Cartois arrêtés en possession de stupéfiants

La lutte aux stupéfiants et aux armes se poursuit sur la Côte-Nord. La dernière frappe policière est l’arrestation de deux Port-Cartois, interceptés sur la route 389, à Fermont.

Les policiers de la Sûreté du Québec – poste de la MRC de Caniapiscau ont trouvé des stupéfiants et une arme à feu lors de l’interception du véhicule, dans lequel prenait place deux hommes de Port-Cartier, un âgé de 46 ans et l’autre de 30 ans.

Les deux individus arrêtés le 3 novembre vers 13h ont été libérés et devraient revenir à la cour à une date ultérieure, pour la suite des procédures. Des accusations reliées aux stupéfiants pourraient être déposées contre eux.

La frappe policière a permis la récolte suivante :

– Près de 100 grammes de cocaïne;

– Plus de 50 comprimés de méthamphétamine;

– Plus de 150 comprimés de médicaments sous ordonnance;

– Du matériel servant à la vente de stupéfiants;

– Plus de 1500 dollars en devises canadiennes;

– Une arme à feu chargée.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.