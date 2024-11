Mission accomplie pour le Colloque Azimut

Plus de 70 personnes se sont rassemblées pour parler de développement durable et d’économie circulaire le 6 novembre au Danube bleu de Forestville pour la 4e édition du Colloque Azimut.

C’est la première fois que l’événement était organisé en Haute-Côte-Nord puisqu’il avait auparavant eu lieu à Baie-Comeau et Sept-Îles.

La Forestvilloise qui a le développement durable dans le sang, Rose-Marie Gallant, a bien mis la table pour la journée. Celle qui tenait la première conférence du colloque a abordé sa vision du développement durable. Pour ce faire, elle a résumé son parcours de vie en 45 minutes, de son enfance en Gaspésie sur une ferme avec ses 14 frères et sœurs jusqu’à son établissement à Forestville dans les années 1990.

« Le développement durable, d’après ce que moi j’ai vécu et ce que je comprends, il faut l’intégrer à notre quotidien, il faut l’intégrer dans l’ensemble de nos gestes, si on veut que ça devienne un automatisme et que ça soit facile. L’intégrer dans notre quotidien, ça veut dire prendre conscience qu’on a du pouvoir sur les déchets qu’on produit, par exemple », a-t-elle soutenu à la fin de sa présentation.

Elle invite d’ailleurs les « écocitoyens » à se poser des questions quand ils achètent un nouvel objet. « Vous devriez vous demander si vous en avez réellement besoin, combien de temps allez-vous l’utiliser et comment allez-vous en disposer », a conseillé Mme Gallant, qui dit également privilégier l’achat local.

La Forestvilloise Rose-Marie Gallant a mis la table pour la journée. Photo Johannie Gaudreault

En avant-midi, deux autres conférenciers se sont adressés à la salle. D’abord, Nicolas Gagnon a abordé l’intégration du développement durable dans les pratiques organisationnelles. Ensuite, Félix Robert d’AMBIONER a parlé d’efficacité énergétique et de décarbonation des entreprises.

Après la période du dîner, des tables rondes d’entreprises témoins étaient au programme. On y retrouvait notamment David Hamel de Bionord, Joanne Lefebvre de Lefebvre Industri-Al, Julie Labille de Boisaco ainsi que Vincent Carbonnel et Claire Pédrot d’Environnement Côte-Nord.

Bien connu en Haute-Côte-Nord, Guy Deschênes, un des pionniers de Boisaco à Sacré-Cœur, est venu mettre son grain de sel à ce colloque dont les thématiques le touchent particulièrement. L’homme d’affaires est profondément engagé dans le développement du secteur forestier et il se distingue par son désir de toujours concilier répartition des richesses et croissance sociale et économique.

Pour conclure cette journée chargée, une présentation des projets accomplis a été réalisée par Synergies 138 et Environnement Côte-Nord. On a pu démontrer que de belles initiatives ont été mises de l’avant par les entreprises d’ici.

Le directeur général de Village-Vacances Petit-Saguenay, Franck Turcotte, en a inspiré plus d’un avec son témoignage d’entreprise en tourisme durable. L’entreprise qui compte 70 employés et qui accueille en moyenne chaque année 55 000 visiteurs prône le respect envers l’environnement.

La 4e édition du Colloque Azimut s’est conclue par une activité réseautage qui permettait de nouveaux maillages ou de discuter avec les conférenciers.

Succès

Pour Kadidia Ouattara, agente de développement durable à la SADC Haute-Côte-Nord, la journée s’est avérée un véritable succès.

« On a eu de belles interventions, aussi bien avec nos conférenciers qu’avec nos entreprises témoins. À voir le visage des participants, ils sont satisfaits. Et c’est ce qui compte pour nous, la satisfaction des participants, des entreprises qui sont venues témoigner et des conférenciers aussi », affirme celle qui faisait partie du comité organisateur de l’événement.

Les objectifs du colloque ont été atteints. « C’est ce que nous voulions que les gens repartent vraiment outillés, pleins d’espoir, et en ayant au moins pu discuter avec d’autres entreprises, avec d’autres conférenciers », se réjouit Mme Ouattara.

Des changements ont été apportés à l’organisation de la journée comparativement aux éditions passées. « Ce n’est pas toujours la même formule. On essaie toujours d’apporter une touche d’originalité pour que les participants trouvent ça intéressant même s’ils participent chaque fois. Ils doivent y trouver leur compte », souligne l’agente de développement durable.

Le Colloque Azimut est organisé par les trois SADC de la Côte-Nord ainsi que par la SADC Charlevoix — Côte-de-Beaupré — île d’Orléans, Synergie 138 et Environnement Côte-Nord.

Plus de 70 participants étaient présents au Colloque Azimut à Forestville le 6 novembre. Photo Johannie Gaudreault