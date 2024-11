Le Cégep de Baie-Comeau en quête de toits pour ses étudiants

Face à une pénurie de logements accessibles pour sa population étudiante, le Cégep de Baie-Comeau a lancé un nouvel appel d’intérêt pour la construction de résidences étudiantes.

La directrice générale de l’établissement collégial, Manon Couturier, et Catherine Heppell, conseillère aux communications, au rayonnement et en relations publiques, expriment la volonté de répondre aux besoins d’hébergement des étudiants dans un contexte où le marché locatif local est saturé et où les budgets d’investissement demeurent limités de la part du ministère.

Un premier projet entamé en 2023 a dû être abandonné après des difficultés de négociation avec un entrepreneur intéressé.

« On a fait un appel d’intention, et on avait quelqu’un qui avait rencontré les critères donnés. Après un certain temps, on a mis fin, car on n’arrivait pas à s’entendre sur certaines choses. Donc ça s’est terminé en 2023 », explique Mme Couturier.

Pour donner suite à cet échec, le Cégep a consulté le ministère de l’Enseignement supérieur pour exposer les enjeux auxquels il fait face, notamment le faible taux d’inoccupation des logements à Baie-Comeau.

Selon la directrice, le ministère a pris conscience de la situation, mais des contraintes budgétaires importantes freinent les possibilités d’investissement avant 2025.

« Notre ministère nous a entendus et était très ouvert à ce qu’on avait à lui dire, mais dans le contexte actuel des budgets d’investissement, il nous a dit qu’on devait comprendre qu’on n’aurait pas d’argent avant 2025, car ça ne répond pas aux besoins les plus urgents », précise-t-elle.

Afin de ne pas rester les bras croisés, l’institution a relancé un appel d’intérêt en espérant trouver un entrepreneur disposé à investir dans la construction de logements étudiants. L’idée serait que l’établissement garantisse la location d’un certain nombre de chambres pour les étudiants, offrant ainsi une stabilité financière au projet.

« On aimerait pouvoir loger nos étudiants sur trois ans le temps de tout leur parcours scolaire », explique Manon Couturier, qui estime qu’au moins 36 chambres supplémentaires sont nécessaires pour répondre aux besoins immédiats des cégépiens.

En parallèle, Catherine Heppell souligne l’importance de la question de l’accessibilité financière pour les étudiants, beaucoup de logements étant inabordables pour des jeunes en formation. « Et leur offrir des appartements qui demeurent accessibles financièrement, car on s’entend, il y a actuellement peut-être un appart disponible, mais à quel prix ? » questionne-t-elle.

L’établissement souhaite donc que les logements soient spécifiquement dédiés à la population étudiante, assurant qu’ils restent abordables et adaptés à leurs besoins.

En attendant un potentiel financement gouvernemental en 2025, le Cégep de Baie-Comeau espère que cet appel d’intérêt recevra des réponses positives et qu’un partenariat pourra voir le jour pour offrir aux étudiants un environnement de vie stable et favorable à la réussite de leur parcours académique.