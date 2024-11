Maxi coupe le ruban à Forestville

C’est maintenant officiel. Le nouveau Maxi de Forestville est fin prêt à accueillir ses clients après plusieurs semaines de rénovations et un investissement de 4 millions de dollars.

À compter du 7 novembre, les consommateurs découvrent le plus récent concept de la bannière, soit le Maxi 3.0. Celui-ci promet une expérience de magasinage simplifiée et conviviale, dans un environnement aux nouvelles couleurs modernes de Maxi et à bas prix.

« On a investi beaucoup dans les produits frais, beaucoup de nouvelles variétés dans le fromage et dans le département de la boulangerie. On a rajouté beaucoup de produits aussi dans le multiethnique parce qu’on avait une demande », précise le directeur du magasin Martin Lapierre.

« Il nous reste un peu d’ajustements à faire pour les personnes qui nous font des demandes spéciales. On va travailler fort là-dessus », ajoute-t-il.

La transformation du marché Provigo en Maxi 3.0 a permis la création de sept emplois, et des postes restent à combler. « On est passé de 34 à 41 employés et l’idéal serait d’être entre 48 et 50 », divulgue M. Lapierre qui espère recruter de nouveaux talents.

Parmi les améliorations, on retrouve également de nouveaux comptoirs réfrigérés et le département de la boulangerie a été déplacé à l’entrée du magasin pour que les clients puissent trouver les aliments frais au même endroit.

Depuis le changement de la bannière il y a déjà quelques mois, Martin Lapierre reçoit de nombreux commentaires positifs tous les jours. « La clientèle est satisfaite que Maxi soit implanté ici à Forestville. On avait besoin de ça », se réjouit le directeur.

Afin de marquer cette ouverture et de témoigner de sa volonté de continuer à activement soutenir la communauté, M. Lapierre a remis un chèque de 2 500 $ aux Chevaliers de Colomb de Forestville-Colombier.

Cette somme servira notamment à la guignolée qui s’en vient rapidement ainsi qu’à aider les personnes itinérantes qui en ont besoin. « Je sais que cet argent-là va aller à la bonne place », mentionne Martin Lapierre.

Maxi de Forestville a remis une somme de 2 500 $ aux Chevaliers de Colomb de Forestville-Colombier. Photo Johannie Gaudreault