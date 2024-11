BoréaTech finaliste pour une bourse de 20 000 $

Le Centre BoréaTech de Baie-Comeau pourrait mettre la main sur une bourse de 20 000 $.

« Nous étions surprises d’avoir été choisies parmi plus de 800 candidatures », souligne Marie-Noëlle Tremblay, copropriétaire de BoréaTech faisant référence au moment où l’équipe a appris qu’elle avait été retenue. « On était très heureuse, mais c’était irréel comme situation », ajoute-t-elle en riant.

Julien Duguay, propriétaire majoritaire des bijouteries Medusa, a décidé d’offrir une bourse de 20 000 $ à une jeune entreprise québécoise à fort potentiel.

« En 2019, j’avais moi-même gagné la bourse du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie d’une valeur de 25 000 $ », raconte-t-il en entrevue avec Le Manic. « C’est comme si on redonne au suivant », résume l’homme d’affaires.

Comment choisir ?

Julien Duguay et son équipe ont pris le temps de lire les centaines de présentations reçues après le lancement du concours il y a trois mois. « Nous avons trié les projets les plus intéressants », explique-t-il.

Ensemble, ils ont passé des centaines d’heures à analyser les projets « les plus prometteurs » en se basant aussi sur leur site Internet, leurs médias sociaux et leurs avis Google.

« À la toute fin, nous en avions sélectionné sept ou huit et on s’est concentré sur ceux qui venaient nous chercher le plus », raconte M. Duguay.

« Je ne pouvais pas ne pas sélectionner BoréaTech », confie-t-il en précisant qu’il adore les animaux.

Aller à la rencontre des finalistes

Julien Duguay est allé à la rencontre des entrepreneurs sélectionnés, dont les quatre techniciennes en santé animale et copropriétaires de BoréaTech à Baie-Comeau. « Honnêtement, peu importe le dénouement de cette bourse, elles vont réussir, c’est sûr », croit M. Duguay.

Lors de sa visite, il a pu réaliser que l’entreprise spécialisée en soins animaliers préventifs était très attendue par la population. Il a d’ailleurs recueilli de nombreux commentaires de futurs clients à l’intérieur des locaux.

Le 30 novembre, l’entreprise qui aura récolté le plus de votes par émoji sur la page Facebook de Bijoux Medusa Custom Jewelry mettra la main sur cette bourse.

« Si nous gagnons, nous allons utiliser les 20 000 $ pour la mise de fonds pour l’achat de notre bâtisse », dévoile Mélanie Pelletier de BoréaTech.

Au moment d’écrire ces lignes, l’entreprise baie-comoise était à la tête des votes virtuels.