(PHOTOS) 70 bougies pour le Cercle des fermières de Forestville

L’histoire du Cercle des fermières de Forestville a débuté en 1954 alors que 79 membres se sont rassemblées pour sa fondation. 70 ans plus tard, l’heure était à la fête et aux souvenirs.

C’est le 9 novembre au sous-sol de l’église St-Luc qu’une célébration a été organisée afin de souligner le 70e anniversaire de l’organisme qui regroupe aujourd’hui 22 femmes autour du patrimoine culturel et artisanal.

Grâce à une aide financière du programme Nouveaux horizons pour les aînés, le Cercle des fermières a pu préparer un souper et une soirée complètement gratuite pour les anciennes et actuelles membres. La subvention servira aussi au réaménagement du local des fermières ainsi qu’à l’achat de quelques équipements et meubles de rangement.

Pour rappeler l’histoire du cercle forestvillois, des membres ont préparé un sketch à saveur historique et humoristique. On y retrouvait plusieurs faits marquants des 70 dernières années.

« Le Cercle a commencé le 10 novembre 1954. Il y avait 79 fermières. On a déménagé au sous-sol de l’église en 1966 quand l’église a été prête. Avant, on était au centre récréatif de l’Anglo, en arrière du CLSC, ce qui est le centre d’accueil aujourd’hui », raconte Rosanne Robinson.

Cette dernière rappelle également que la première machine à coudre acquise par les fermières de Forestville était une Brother qui se louait 1 $ par semaine.

Malgré les années qui ont passé, la mission du Cercle des fermières est demeurée la même, soit de regrouper les femmes et de leur permettre de sortir de leur isolement. En plus de participer à l’amélioration des conditions de vie des femmes, l’organisme veut préserver et transmettre le patrimoine culturel et artisanal.

« Vous portez la transmission d’un patrimoine riche des traditions, coutumes et mode de vie du passé qui ont perduré dans le temps et qui créent aujourd’hui beaucoup d’intérêt et de curiosité. Je crois fermement que vos connaissances et votre savoir-faire doivent être mis en valeur et continuer à enrichir notre patrimoine culturel », a déclaré la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, sur place.

Relève

Les femmes peuvent devenir membre du Cercle des fermières à partir de 14 ans. À Forestville, on retrouve peu de jeunes recrues, la moins âgée étant dans la quarantaine et la doyenne dépassant les 80 ans. Mais selon la présidente, Nancy Gagnon, les portes sont grandes ouvertes pour toutes celles qui sont intéressées.

Ghisline Aubé, responsable des arts textiles, en train d’aider la plus jeune fermière de Forestville, Valérie Picard. Photo Johannie Gaudreault

Des produits réalisés par les membres du Cercle des fermières de Forestville étaient exposés lors de la soirée. Photo Johannie Gaudreault

Toutes les décorations destinées au 70e anniversaire ont été fabriquées à la main par les fermières en hommage aux fondatrices de l’organisme. Photo Johannie Gaudreault