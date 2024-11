Côte-Nord : une centaine de milieux familiaux ouvrent plus tard

Sur la Côte-Nord, une centaine de services de garde en milieu familial ouvriront plus tard cette semaine, mais pas les centres de la petite enfance (CPE).

De nombreuses garderies du Québec ouvrent plus tard depuis lundi matin, en raison de moyens de pression exercés par des intervenantes en petite enfance. Les membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (CSQ) réclament de meilleures conditions de travail, tandis qu’elles sont sans contrat depuis mars 2023.

Sur la Côte-Nord, elles sont une centaine (moins de 50 à Sept-Îles) à opérer un service de garde en milieu familial.

Jusqu’à vendredi, elles ouvriront 30 minutes plus tard. La semaine prochaine, ce sera une heure plus tard et la suivante, 1 h 30. Une quatrième semaine de moyen de pression prévoit une ouverture retardée de 2 h.

Par la suite, deux demi-journées de fermeture, en alternance, sont possibles. Il pourrait aussi y en avoir une complète si les moyens de pression se poursuivent.

Du côté des CPE, plusieurs au Québec commenceront à retarder leur ouverture les vendredis seulement. Or, ceux de la Côte-Nord ne sont pas concernés. Ils sont plutôt affiliés à la CSN.

Les intervenantes de ces CPE, autant à Sept-Îles qu’à Baie-Comeau, ont en poche un mandat de grève de cinq jours « à utiliser au moment jugé opportun ».

Toutefois, on ignore toujours à quel moment cela se fera. Le président du syndicat des travailleuses et travailleurs (STT) de CPE de Sept-Îles, François Marceau, assure que les parents en seront avisés à l’avance.

Quant au CPE Touchatouille de Port-Cartier, il est affilié avec le Syndicat des Métallos.