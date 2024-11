Jour du Souvenir : un geste collectif de mémoire

Le 11 novembre à 11 h, la Ville de Forestville a tenu sa troisième cérémonie annuelle du jour du Souvenir devant le monument érigé dans le parc devant l’hôtel de ville et a posé un geste de reconnaissance envers un ancien combattant de la communauté.

« La Ville poursuit pour une troisième année sa tradition de souligner le jour du Souvenir dans un geste collectif de mémoire envers ceux et celles qui ont été au service de notre pays », a lancé d’entrée de jeu la mairesse de Forestville, Micheline Anctil.

« Nous désirons que notre communauté se rappelle que des citoyens se sont battus pour nous, pour un avenir en lequel il croyait, pour défendre nos valeurs de démocratie, de liberté et de paix durable pour le Canada et pour d’autres pays en affrontement », a-t-elle enchaîné.

L’élue a souligné que certains militaires ont perdu la vie en s’engageant dans les Forces armées canadiennes et « personne n’est revenu sans des images et des émotions difficiles ».

« Ici, aujourd’hui, notre reconnaissance va vers notre concitoyen Stéphane Tremblay qui a œuvré 20 ans dans l’armée canadienne. L’homme que nous lui rendons aujourd’hui se veut un témoignage de reconnaissance de la part de notre communauté », a divulgué Mme Anctil devant la cinquantaine de personnes présentes à la cérémonie.

Une plaque a été apposée sur la stèle du parc du Souvenir pour que les citoyens puissent se souvenir, aujourd’hui, demain et pour toujours. « M. Tremblay, la Ville de Forestville vous honore aujourd’hui et vous exprime sa reconnaissance et un très grand merci », a transmis la mairesse.

Un ancien combattant honoré

Cette année, c’est l’ancien combattant Stéphane Tremblay qui a été honoré lors de la cérémonie. Aujourd’hui âgé de 52 ans, le Forestvillois d’origine s’est enrôlé dans les Forces armées canadiennes en 1990, à l’âge de 17 ans.

Son parcours a débuté à l’école de leadership et de recrues de St-Jean -sur-Richelieu. Après son cours, il a été transféré dans plusieurs autres écoles. En 1991, il a suivi son cours de chauffeur à Trenton en Ontario et en octobre de la même année, il a commencé au 5e bataillon de service à Valcartier.

Au cours de sa carrière militaire, le Forestvillois a servi dans plusieurs pays comme la Croatie et la Bosnie. Il a aussi œuvré une partie de sa vie à Valcartier. En 2005, il est transféré à Kingston en Ontario, où il terminera sa carrière.

Il a quitté les Forces en 2010 comme caporal, ce qui lui donne 20 années de loyaux services. Aujourd’hui, M. Tremblay est retraité et vétéran. Il demeure à Forestville.

Cours d’histoire

La cérémonie du jour du Souvenir a rassemblé plusieurs anciens combattants de la Haute-Côte-Nord, différents dignitaires, mais aussi des jeunes de la polyvalente des Rivières accompagnés de leurs enseignants.

C’était l’occasion d’apprendre la signification de cette journée commémorative et de participer concrètement à reconnaître le dévouement des militaires pour notre pays. Trois élèves ont été appelés au micro pour lire des poèmes ou des passages importants de la cérémonie.

Après l’événement, tous les participants étaient invités au chaud à l’intérieur de l’hôtel de ville pour partager et boire un café. L’invitation est déjà lancée pour l’an prochain.

Trois couronnes ont été disposées devant le monument et les gens présents ont été invités à y déposer leur coquelicot. Photo Johannie Gaudreault

Les Chevaliers de Colomb étaient présents 4e degré étaient présents. Photo Johannie Gaudreault