Un nouveau club de gymnastique en 2025

Un groupe de mères du secteur ouest de la Haute-Côte-Nord se sentent investies d’une mission : celle d’établir un club de gymnastique pour les enfants du secteur âgés de 3 à 9 ans qui verra le jour en 2025.

Si tout se passe comme prévu, le Club de gymnastique du secteur BEST débutera ses activités à l’automne prochain, et ses activités seront davantage récréatives que compétitives comme le Club de gymnastique L’Envol de Forestville.

Le but du club est avant tout de rendre la gymnastique accessible aux enfants plus jeunes, et d’offrir un service qui n’était pas facilement accessible pour les gens de l’ouest du territoire.

L’idée de la création d’un club de gymnastique émerge d’un groupe de 5 mères des Bergeronnes qui ont constaté le manque d’activités liées à cette discipline entre Sacré-Cœur et Les Bergeronnes.

« Un sondage a été fait en début d’année pour savoir si les parents seraient intéressés à avoir accès à des activités de gymnastique, et environ 70 familles ont répondu positivement », révèle Andréanne Janelle, membre du comité organisateur du Club de gymnastique du secteur BEST.

S’en sont suivi une campagne de sociofinancement et un échéancier préalable, avec entre autres une liste de matériel à acheter.

Les tapis de sol, les poutres et les accessoires pour s’exercer au sol seront priorisés dans un souci de garder le tout simple à installer et désinstaller à chaque séance. Ces derniers représentent en tout et pour tout un investissement de démarrage estimé entre 15 000 $ et 20 000 $.

Andréanne Janelle laisse entendre que les séances auront vraisemblablement lieu le dimanche dans le gymnase de la polyvalente des Berges aux Bergeronnes.

« Il n’y a rien de confirmé pour l’instant, mais en principe c’est comme ça que ça va s’enligner », divulgue-t-elle.

Le club a récolté près de 3 000 $ lors de sa campagne de sociofinancement et a reçu un don de 7 500 $ de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent, en plus d’un généreux don de 10 000 $ des Chevaliers de Colomb.