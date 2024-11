Nouvelle formule pour la soupe populaire de Forestville

La soupe populaire de Forestville était de retour le 12 novembre après une pause de quelques mois. C’est une nouvelle formule qui est maintenant offerte aux personnes plus démunies, toujours dans l’objectif de rassembler et de remplir les ventres vides.

Le concept reste le même : offrir un repas gratuitement à ceux qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts ou encore aux personnes itinérantes. La soupe populaire est aussi accessible aux gens qui veulent simplement sortir de l’isolement ou discuter autour d’une bonne soupe chaude. Une boîte de dons est disposée à l’entrée de la salle et libre à chacun d’y mettre des sous, selon ses moyens.

En nouveauté, l’activité change de journée et une fois sur deux, ce sera un souper qui sera offert. « Au sous-sol de l’église, la Fabrique St-Luc prend en charge le dîner tous les deuxièmes mardis du mois. Les Chevaliers de Colomb s’occuperont quant à eux d’organiser un souper, le dernier dimanche du mois dans leur salle », dévoile Claire Gagné, une des responsables du projet, attitrée à la Fabrique St-Luc.

La prochaine soupe populaire aura donc lieu le 24 novembre à la salle des Chevaliers de Colomb à compter de 17 h. « On essaye cette nouvelle formule pour joindre le plus de personnes possible. Avec les soupers, on espère rejoindre une nouvelle clientèle qui ne vient pas nécessairement sur l’heure du dîner », fait savoir Mme Gagné.

Au printemps dernier, la soupe populaire avait accueilli 80 personnes lors de certains dîners. « Il faut qu’on se fasse connaître davantage parce que les gens ne savent pas qu’ils peuvent venir. C’est ouvert à tous et il n’y a aucun jugement », assure la porte-parole du groupe d’organisateurs.

Un besoin criant

Avec l’inflation et la flambée des prix à l’épicerie, manger de bons repas sains n’est pas acquis pour tout le monde. La soupe populaire vient donc répondre à un besoin qui est criant, selon Claire Gagné.

« On a la clientèle itinérante, mais c’est plus que ça. On a des mères et pères monoparentales, des personnes seules, des personnes aînées, des étudiants, par exemple. Ce n’est pas toujours facile d’arriver à la fin du mois alors quand on peut bénéficier d’un bon repas gratuit, il faut en profiter », témoigne-t-elle.

Soutien communautaire

Plusieurs organismes de Forestville et de la région unissent leurs forces pour rendre possible la tenue de la soupe populaire. La Fabrique St-Luc et les Chevaliers de Colomb – conseil 3117 reçoivent l’appui du milieu communautaire.

Le Centre d’action bénévole Le Nordest s’implique dans le projet tout comme le CISSS de la Côte-Nord, le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord et le Centre des femmes de Forestville. Certains organismes viennent aussi donner un coup de main sporadique tels que SEMO Côte-Nord et Action-Chômage Côte-Nord.

« C’est beau de voir l’entraide communautaire qu’il y a autour de ce projet-là. L’idée a même été reprise à Baie-Comeau et d’autres municipalités s’informent pour le faire chez elles. C’est un projet innovateur à Forestville », se réjouit Mme Gagné.

En plus d’être financée par les dons récoltés lors de ses activités, la soupe populaire reçoit aussi un appui financier de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan.

Un bouillon a été servi en entrée. Il était suivi d’un repas principal (macaroni chinois cette fois) et d’un dessert. Photo Johannie Gaudreault