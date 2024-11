Un nouveau lieu culturel à Tadoussac

Un projet pilote prend d’assaut la Maison du tourisme de Tadoussac qui ouvre ses portes ces portes cette semaine pour une partie de la période hivernale ainsi qu’au printemps prochain.

Le Tiers lieu Tadoussac propose une gamme d’activités pour rassembler les gens de la communauté à la suite d’une saison touristique achalandée.

Au terme de deux consultations publiques et un sondage en ligne, le Tiers lieu Tadoussac a concocté une programmation qui inclut divers types d’activités basées sur les rencontres, la culture et le coworking.

« Je m’attendais à 5 ou 6 personnes, et finalement, il y a eu des dizaines de gens de tous âges qui sont venus [aux consultations publiques] », s’étonne Marie-Laurence Nault.

« De ce que je peux voir, les gens sont vraiment contents de cette initiative-là, et ils ont proposé de super belles idées », complète-t-elle.

Tout le monde est le bienvenu

Pour assurer son calendrier, le nouvel espace prend place dans la Maison du tourisme qui abrite le bureau d’information touristique durant la saison estivale.

Il s’agit d’une grande pièce donnant sur le terrain avant avec des fauteuils et toutes les commodités, ainsi qu’une autre grande salle à l’arrière avec des tables et des chaises.

Une grande partie de la programmation est dédiée au coworking, qui consiste en la mise à disposition de locaux avec Internet pour télétravailler ou simplement relaxer avec une boisson chaude.

« Les consultations et le sondage ont mis en lumière que c’était vraiment un besoin de se retrouver hors de chez soi pour venir travailler », détaille la coordonnatrice.

Marie-Laurence Nault indique toutefois qu’elle veut accueillir des gens de tous les âges pour qu’ils fassent connaissance et qu’ils soient stimulés culturellement.

L’heure du conte côtoie donc les ateliers artistiques, et il y a des périodes de cartes et jeux de société qui la font sourire.

La coordonnatrice du développement socioéconomique, tourisme et culture à la Municipalité de Tadoussac, Marie-Laurence Nault, dans l’espace dédié au coworking du Tiers Lieu Tadoussac.

« On veut vraiment aller chercher une composante intergénérationnelle. Ça serait plaisant de voir les plus jeunes jouer aux cartes avec les aînés et échanger », estime-t-elle.

Un besoin d’hiver

L’hiver frappe fort à Tadoussac après que les saisons touristiques s’achèvent, laissant les quelque 800 résidents de la municipalité avec eux-mêmes après avoir vu passer des dizaines de milliers de personnes.

Marie-Laurence Nault explique que la remarque lui a été faite lors de ses consultations. « Je voyais que c’était vraiment un besoin, car Tadoussac a une dynamique très saisonnière. En hiver, les lieux de rencontres à Tadoussac sont avant tout des endroits de consommation », laisse-t-elle entendre.

« Des fois les gens veulent juste venir parler et échanger. Ça m’a inspiré à démarrer le projet », ajoute la responsable.

Mme Nault invite donc la population à se tenir au courant des activités du Tiers lieu Tadoussac sur ses réseaux sociaux, et de participer à faire évoluer sa programmation en proposant des activités.