Clinique du sommeil Beaulieu : une entreprise sans tache

Contacté par Le Manic, l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ) s’est fait peu bavard face à la situation de la Clinique du sommeil Beaulieu.

Questionnée sur les agissements de Stéphanie Beaulieu selon son code de déontologie, Josée Prud’homme, directrice générale et secrétaire, a confirmé par courriel que « l’Ordre suit ce dossier ». Elle divulgue également qu’aucune décision disciplinaire ou administrative n’est inscrite au dossier de Mme Beaulieu à ce jour, mais que les plaintes, elles, demeurent confidentielles.

Du côté du CISSS de la Côte-Nord, on confirme qu’un avis interne a été transmis en 2023 mentionnant certaines problématiques vécues par la clinique Beaulieu. Sans explications additionnelles, on mentionne qu’il n’a jamais été question de ne plus recommander les usagers du CISSS vers cette entreprise. « La Clinique du sommeil Beaulieu figure actuellement sur notre liste de fournisseurs », certifie le département des communications de l’établissement de santé régional.

Pas de fermeture à l’horizon

Finalement, après vérification auprès du Registraire des entreprises du Québec, la Clinique du Sommeil Beaulieu, située au 1656, boulevard Laflèche à Baie-Comeau, est en règle. La dernière déclaration date du 17 octobre 2024 et démontre aucune irrégularité chez l’entreprise. Le propriétaire de l’édifice où la clinique exerce ses activités n’a pas souhaité parler de la situation de l’entreprise. Cependant, il confirme que le local est toujours occupé par la Clinique du sommeil Beaulieu. Quant à la principale intéressée, elle n’a pas répondu à nos nombreuses demandes d’entrevue.