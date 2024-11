La Ligue de hockey Senior AA populaire même en dehors de la glace !

Les estrades sont pleines. Les gens s’arrachent les billets dans le temps de le dire. Le hockey senior est plus populaire que jamais sur la Côte-Nord, à Sept-Îles, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre et Baie-Comeau. L’impact se fait même ressentir en dehors de la patinoire.

La Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord n’a rien à envier aux autres circuits du genre au Québec en ce qui concerne le nombre de spectateurs.

« On a de plus grosses assistances que dans la Ligue nord-américaine (LNAH) », s’avance Nylan Bouchard, joueur et directeur général des Basques — Groupe Olivier de Sept-Îles.

Ils sont autour de 1 800 spectateurs aux matchs, à l’aréna Conrad-Parent.

« Si on se compare avec les autres ligues [de hockey] senior, on bat leurs foules. Pour une ligue de région, c’est fou, les joueurs n’en reviennent pas. La Ligue est en santé », lance Jean-François Landry, joueur et dirigeant des Pionniers — CFL de Baie-Comeau, formation qui a attiré en moyenne 2250 personnes par partie, l’an dernier.

Les deux hockeyeurs n’ont pas totalement tort. Il n’y a que Jonquière, Saint-Hyacinthe et Sorel-Tracy, sur les huit clubs de la LNAH, qui ont eu des assistances dépassant les 2 000 personnes, depuis le début de la saison 2024-2025. Cette ligue regroupe notamment plusieurs anciens joueurs pros, ou de la Ligue de hockey junior Maritime Québec (LHJMQ).

« On est pas mal à l’apogée de la popularité. C’est dur d’être plus populaire que ça », mentionne Sébastien Deschênes, défenseur et dg des Gaulois — PCR de Port-Cartier. « Tout est bien publicisé. Chaque équipe est active sur ses réseaux sociaux », ajoute-t-il.

À Havre-Saint-Pierre, Steeve Cormier se réjouit de voir près de 900 spectateurs par partie, depuis l’an passé, à l’aréna Denis-Perron. « Pour un village de 3 500 personnes, c’est très bon ! »

Baie-Comeau a fait son entrée dans la ligue l’an dernier. Un match hors-concours en mars 2022 contre les Gaulois a pavé la voie au retour du Senior AA, pour la ville de la Manicouagan.

« Il n’y a pas eu de hockey senior durant plusieurs années à Baie-Comeau. Les gens s’en sont ennuyés beaucoup. C’est un autre style. C’est une activité familiale », dit le 88 des Pionniers. « On sent l’engouement depuis le match hors-concours. On surfe sur ça depuis, et avec la victoire l’an passé (championnat des séries), c’est encore plus présent ! »

L’organisation baie-comoise travaille fort pour offrir un spectacle intéressant sur la glace, mais aussi en dehors. Elle investit pour pouvoir utiliser l’écran du Centre sportif Alcoa.

L’événement !

Un des facteurs qui expliquent la popularité de la Ligue Senior AA de la Côte-Nord, c’est le calendrier de matchs, alors que chaque club ne dispute que quatre parties locales en saison régulière.

« Avec quatre matchs locaux, tu te dis que telle fin de semaine il y a un match, tu ne peux pas aller au chalet dans le bois. Ça fait un événement en ville. Le monde attend ça. Il y a environ une game par mois, ils veulent s’assurer de ne pas la rater », dit Nylan Bouchard, des Basques.

Depuis le retour du Senior AA, il n’y a qu’une partie à Sept-Îles qui n’a pas été sold out. Et cette fois-là, il ne restait qu’une cinquantaine de billets sur environ 1 800.

« Ça devient un événement ! Tout le monde a hâte de savoir qui va jouer, pour nous, mais pour l’autre équipe. Il y a une belle rivalité », dit Steeve Cormier, des Marchands de Havre-Saint-Pierre.

Cette rivalité est encore plus palpable en ce début de saison, alors que la parité est évidente entre les quatre clubs. Avant l’affrontement de samedi, à Baie-Comeau, entre les Marchands et les Pionniers, les trois premières parties au calendrier s’étaient terminées par un seul but d’écart, dont deux en temps supplémentaire.

« Il n’y a pas une équipe qui bat tout le monde facilement », renchérit le dirigeant de la formation cayenne.

100 % local

Les partisans du Senior AA sur la Côte-Nord s’identifient aux Lévesque, Berthelot et autres, des joueurs locaux. Photo Sébastien Miousse

Si lors de la première époque de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord (2006 à 2014), les équipes en présence pouvaient miser sur des joueurs de l’extérieur, ce n’est plus le cas depuis le retour, à l’automne 2022.

« On attire les gens par le fait que les joueurs sont 100 % local. C’est plus facile faire un lien avec eux. Les gens les connaissent. C’est ce qui fait le succès ! Avec des joueurs de l’extérieur, ça s’estomperait », assure Nylan Bouchard, joueur et directeur général des Basques — Groupe Olivier de Sept-Îles. Il parle d’une ligue senior unique au Québec, avec cette façon de faire.

Ses propos se reflètent dans ce qui est exprimé par les membres des autres équipes du Circuit CFM interrogés, pour expliquer la popularité du Senior AA dans la région.

« Les joueurs locaux, la population s’identifie à eux. Tout le monde connaît quelqu’un à travers les joueurs. Ça se crinque et l’aréna est plein », soutient le capitaine et dirigeant de la formation baie-comoise, Jean-François Landry.

« Ce sont des gars que les gens côtoient, c’est ce qui fait que ça marche », mentionne Steeve Cormier de l’organisation des Marchands de Havre-Saint-Pierre.