La Ville de Forestville en bonne santé financière

Les états financiers de l’année 2023 de la Ville de Forestville démontrent que l’instance municipale se porte bien financièrement. Elle a terminé l’année avec un excédent de 781 745 $ transféré dans son bas de laine, soit son surplus accumulé.

« On peut qualifier la santé financière de la Ville d’excellente », a affirmé la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, à la suite de la présentation des états financiers 2023 par la firme Mallette, auditrice au dossier, le 12 novembre.

Une réserve apparaît toutefois dans le rapport des auditeurs. Elle concerne l’obligation des organismes publics à identifier les bâtiments qui contiennent de l’amiante ainsi que les coûts associés pour la faire enlever. Cette démarche devait être réalisée en 2023, mais ne l’a pas été fait. La mairesse assure toutefois que cette situation sera régularisée l’an prochain.

Dans son budget 2023, la Ville avait prévu des revenus de 8,6 M$. Finalement, elle en a enregistré un peu plus pour atteindre 8,8 M$. Elle avait puisé dans son surplus accumulé une somme de 579 985 $, mais elle n’en aurait pas eu de besoin vu l’excédent qu’elle a réussi à enregistrer.

Au niveau des dépenses, elles ont été moins élevées que ce qui avait été envisagé. Elles sont établies à 8 M$. Avec le surplus produit, le bas de laine de la Ville s’élève à 1 714 902 $. Ce montant peut servir à boucler des budgets ou encore pour réaliser des projets.

Rémunération des élus

Le rapport de Mallette dévoile également la rémunération reçue par les élus de Forestville. La mairesse a obtenu, pour 2023, une somme de 16 502 $ et une allocation de 8 251 $. Quant aux membres du conseil, ils ont reçu une rémunération de 3 788 $ et une allocation de dépenses de 1 894 $.

Dette de la municipalité

En ce qui concerne la dette de la municipalité, au 31 décembre 2023, elle s’établissait à 3 663 500 $, soit une diminution de 316 300 $ par rapport à la période précédente. Quelques règlements d’emprunt arriveront à échéance prochainement comme celui pour la réfection de la 7e rue qui date de 2004. Il prendra fin l’an prochain et le solde est de 107 400 $.

Le conseil municipal en bref

Manque de respect

La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, fait savoir que le manque de respect des citoyens envers les employés à l’hôtel de ville ne sera plus toléré dans l’avenir. S’il le faut et si ce genre de situations se produit à nouveau, l’instance municipale n’hésitera pas à se tourner vers des mesures plus drastiques comme des plaintes à la Sûreté du Québec et des mises en demeure. Selon elle, il est inacceptable que les employés municipaux doivent endurer de tels propos. ” On peut exprimer notre mécontentement tout en étant respectueux “, se désole-t-elle lors de la séance municipale du 12 novembre.

Levé bathymétrique

Le dernier levé bathymétrique au quai de Forestville datant de 2016, la Ville souhaite en réaliser un nouveau prochainement. ” C’est la voie d’accès au quai. C’est la hauteur avant d’atteindre le sable “, explique la mairesse de Forestville, Micheline Anctil. Pour ce faire, elle demande une aide financière auprès de la MRC pour le soutien de projet d’études. Notons que la firme WSP a présenté une offre de services qui s’élève à 19 000 $.

Achat d’un VTT

Le Service d’urgence en milieu isolé de l’Entente intermunicipale en incendie est de mieux en mieux équipé. Un dernier achat était nécessaire afin qu’il soit complet, selon la présidente de l’Entente, Micheline Anctil. Le véhicule tout terrain qui est présentement utilisé date de 21 ans et les pièces pour le réparer ne sont plus disponibles. Le regroupement prévoit donc de le remplacer au coût de 15 000 $ pour un Bombardier deux places et il demande une aide financière à la MRC pour ce projet.

Travaux sur la route 138

La Ville de Forestville s’adresse au programme PRIMEAU volet 2 pour financer une partie de son projet de remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout sur la route 138. Ces travaux, dont les coûts ont été estimés à 7 M$ en 2021, se réaliseront en même temps que ceux d’asphaltage prévus par le ministère des Transports et de la Mobilité durable au même endroit. ” On veut arrimer notre projet avec le MTQ pour profiter qu’ils enlèvent l’asphalte pour nous, de notre côté, changer les conduites qui sont vieilles et qui brisent “, explique la mairesse Micheline Anctil. Le calendrier du projet n’est toujours pas connu.