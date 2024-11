Marie-Michelle Hovington : nouveau défi pour une Sacré-Coeuroise

Marie-Michelle Hovington de Sacré-Cœur est la nouvelle directrice générale du festival hivernal Saguenay en neige de Jonquière. Celle qui a longtemps travaillé en gestion arrive pile pour la 41e édition d’un des plus imposants festivals de la province totalement gratuit pour la population.

Marie-Michelle Hovington est une femme d’action, et arrive plus motivée que jamais pour la présente édition du festival hivernal de Saguenay qui aura lieu du 30 janvier au 9 février, et qui doit sa renommée à ses concours de sculptures sur neige.

La Sacré-Coeuroise a quitté son patelin à 17 ans pour poursuivre sa vie à Chicoutimi, puis à Jonquière où elle demeure toujours.

« Je n’ai jamais travaillé en gestion événementielle, et pour moi c’est un nouveau défi, et je travaille différemment », laisse-t-elle tomber en entrevue avec le Journal.

Cette dernière dit avoir l’envie de revitaliser le festival et d’en revoir les bases, tout en travaillant « en fonction de ce qui a été effectué pendant les 40 dernières années ».

11 jours de plaisir

L’ancienne de la polyvalente des Berges a une place toute spéciale dans son cœur pour les concours de sculptures sur neige, lors desquels les jeunes d’âge scolaire, amateurs et professionnels se font aller la pelle et le ciselet le temps d’une création.

« C’est vraiment très rassembleur comme festival, et c’est quelque chose qui me touchait beaucoup de travailler pour la population dans un thème de gratuité », raconte Marie-Michelle Hovington.

L’humoriste et acteur Michel Barrette sera de la partie pour une levée de fond sous forme de spectacle le 17 janvier, et les autres spectacles « vont être vraiment plaisants pour fêter les plaisirs de l’hiver à l’extérieur », selon l’organisatrice.

Marie-Michelle Hovington ne cultive pas le projet de revenir un jour s’établir sur la Côte-Nord. Cette dernière affirme que sa vie est maintenant au Saguenay.

« Mes parents demeurent encore là-bas ainsi que mes oncles, mes tantes et ma grand-mère. Je vais régulièrement à Sacré-Cœur pour voir ma famille, mais ma vie est à Jonquière où j’ai ma maison et où je suis établie », indique-t-elle.