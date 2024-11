Des élèves de la Haute-Côte-Nord ont rendez-vous avec leur persévérance scolaire

Les étudiants de troisième à cinquième secondaire des deux polyvalentes de la Haute-Côte-Nord sont invités au mini-colloque sur la persévérance scolaire qui est de retour pour une 8e édition.

Intitulé « Rendez-vous avec TA persévérance scolaire », l’événement se tiendra les 26 et 27 novembre dans les polyvalentes des Rivières de Forestville et des Berges des Bergeronnes. Il est encore une fois chapeauté par le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord.

Le mini-colloque, organisé par le comité de la persévérance scolaire HCN, permet aux élèves d’explorer différents facteurs personnels et déterminants de la persévérance scolaire qui leur démontreront qu’ils ont du pouvoir sur leur réussite.

La formule retenue vise quant à elle à faire vivre aux participants une expérience calquée sur ce qu’ils vivront après le secondaire s’ils assistent à un colloque de formation.

« Au total, ce sont 245 jeunes de troisième à cinquième secondaire ainsi que du programme FMS qui ont confirmé leur inscription à deux des huit ateliers à l’ordre du jour », divulgue le Centre de services scolaire de l’Estuaire, par voie de communiqué.

Dans chacune des deux écoles, une douzaine d’animatrices accompagneront les élèves et les organisateurs dans la réalisation d’ateliers abordant des thèmes tels que les stratégies de communication, les bons comportements et attitudes à l’égard des réseaux sociaux, les stratégies d’adaptation, les bienfaits de l’activité physique sur la santé mentale, la responsabilisation sur sa propre santé, la santé mentale positive ainsi que la coopération et l’engagement.

En plus d’intervenantes des milieux scolaire et de la santé, qui composent toujours une bonne partie du personnel animateur, le comité organisateur accueille cette année une représentante de la Fondation Jeunes En Tête et une conseillère en entrepreneuriat jeunesse du Conseil québécois des coopératives et des mutualités, qui piloteront des ateliers.

L’événement se déroulera sous la présidence d’honneur de la coordonnatrice de RAP Côte-Nord, Mélissa Chénard, qui s’adressera aux participants des deux écoles avant le début des ateliers. Profitant de sa présence au mini-colloque, une équipe de RAP Côte-Nord animera également un kiosque dans chacune des deux écoles sur l’heure du midi.

Tant aux Bergeronnes qu’à Forestville, le mini-colloque est planifié en matinée. Au terme d’un mot de bienvenue qui sera prononcé en début d’activité par la direction de l’école et la présidente d’honneur, les participants se dirigeront vers leur premier atelier, qui sera suivi d’une pause-collation et d’un deuxième atelier. Les participants auront par ailleurs la chance de remporter plusieurs prix de participation.