Forestville doit réparer la toiture du salon de quilles

Un mandat de 70 000 $ a été accordé par les élus de Forestville à l’architecte Daniel Paiement pour réaliser les plans et devis mécaniques, électriques et de structure en vue de la réfection de la toiture du salon de quilles.

Plusieurs problématiques touchent le toit de l’infrastructure municipale.

« Il y a de l’infiltration d’eau, il y a un problème de ventilation et il y a un problème de chauffage de la salle de quilles. Le chauffage est au propane et la tuyauterie est dans l’entretoit. C’est en difficulté à tout moment. Ça ne fonctionne pas à l’heure actuelle, on est d’ailleurs sur un chauffage d’appoint au plafond. Les renforts de la toiture n’ont pas été construits de façon assez solide », a témoigné la mairesse Micheline Anctil à la séance municipale de 12 novembre.

Rappelons que la Ville de Forestville a obtenu une aide financière de 406 000 $ et une autre de 100 000 $ de la MRC de La Haute-Côte-Nord pour ce projet. De son côté, elle doit investir 136 000 $.