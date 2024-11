Un projet pour mijoter les idées entrepreneuriales 

La Mijoteuse, c’est un tout nouvel incubateur de projets culturels à impact social voit le jour sur la Côte-Nord.

L’initiative a été pensée par le Pôle d’économie sociale Côte-Nord et Culture Côte-Nord afin de développer les compétences entrepreneuriales et la créativité de projets intéressants pour la communauté.

« Cet incubateur de projet culturel à impact social, sous forme de coaching de groupe et d’ateliers participatifs offert en visioconférence et/ou en présentiel, vise à développer les compétences entrepreneuriales ainsi que la participation citoyenne des résidents de la Côte-Nord », indique Éric Gagnon de Culture Côte-Nord.

« Ce parcours d’activités, répartie en six séances d’environ trois heures, permettra aux participants d’élaborer une idée de projet culturel qui a comme objectif d’avoir un impact dans la communauté et d’agir sur les déterminants du mieux-être des individus », précise-t-il.

Répondre à un besoin

Selon les deux organisations derrière La Mijoteuse, un besoin existe sur la Côte-Nord pour les services en développement de compétence entrepreneuriale.

« Plusieurs personnes désirent lancer des projets, mais sans nécessairement devenir travailleur autonome ou propriétaire d’une entreprise. Plusieurs d’entre eux voient dans l’entrepreneuriat l’opportunité de développer leur créativité et de s’impliquer dans leur communauté, de faire une différence », soutient M. Gagnon.

La Mijoteuse est un parcours qui s’inscrit en amont avec les services offerts par les acteurs de soutien au développement d’entreprises de la région.

« Le parcours propose de révéler une idée, de la définir. Est-ce que ça va aboutir à la création d’une entreprise ? Peut-être. On veut d’abord et avant tout que les gens vivent l’expérience et découvrent leurs aptitudes et leurs qualités entrepreneuriales et ça, ça peut servir dans plein de sphères de la vie. À tout le moins, ça te laisse un bagage », exprime Lyne-Alix Martin du Pôle d’économie sociale Côte-Nord.

Cette dernière souhaite « permettre aux individus de découvrir leur potentiel en tant que transformateurs sociaux ».