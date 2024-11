Archéo-Topo accueille des archéologues du Québec

C’est l’archéologie autochtone qui était au cœur du forum annuel d’Archéo-Québec cette année. L’événement, qui réunissait une foule de conférenciers et de chercheurs, s’est tenu pour la première fois au Centre Archéo-Topo des Bergeronnes.

« Archéo-Topo s’inscrit dans un mouvement provincial en archéologie, et le forum est une belle façon de vivre cette passion et de la partager avec le public et le milieu de la recherche », se réjouit le nouveau directeur général d’Archéo-Topo, Jean-Sébastien Naud, à la suite de l’événement qui s’est déroulé les 14 et 15 novembre.

Et quelle meilleure région pour aborder l’archéologie autochtone que la Côte-Nord, immensément « riche en potentiel archéologique », ajoute-t-il.

Aux Bergeronnes seulement, plus d’une trentaine de sites archéologiques sont répertoriés dans les limites municipales dont trois sont classés par le ministère de la Culture et des Communications.

Ce forum présentait aussi l’opportunité de sortir des grands centres et de « renouer avec les membres du réseau qui sont plus éloignés », précise Stéphanie Briaud, archéologue-historienne chez Archéo-Québec.

« Les régions plus éloignées ont peut-être moins de publicité, et c’est ce qu’on veut équilibrer avec la présence du forum en région », mentionne-t-elle.

Patrimoine important

La thématique de cette année ne pouvait pas mieux tomber pour les organisateurs du forum. Stéphanie Briaud la qualifie de très actuelle.

« Nous voulons démontrer tous les efforts qui ont été faits depuis une dizaine d’années pour intégrer les communautés autochtones à ce genre de recherches », affirme-t-elle.

Une conférence réunissait d’ailleurs deux membres de l’équipe qui a fouillé le site de la Pointe-à-John des Bergeronnes en 2022 et 2023, un site ancien qui regorge d’artéfacts autochtones.

« Les communautés autochtones ne sont pas toutes forcément au courant de leur passé matériel enfoui dans le sol, et on veut aller les chercher pour les intégrer aux recherches », transmet Stéphanie Briaud.

Cette dernière rappelle que pour les gens, l’archéologie peut prendre la forme de fouilles communes, en plus d’expositions virtuelles ou physiques, d’activités et de conférences.

« On voit que dans le milieu, on essaie de plus en plus d’intégrer les communautés dans les fouilles publiques ou les fouilles par des enfants sous forme d’activités », rappelle-t-elle.

Grosse année en vue

Le Centre Archéo-Topo se dirige la tête haute vers les célébrations qui couronneront ses 30 ans d’existence en 2025.

Le directeur général se fait avare de commentaires en ce qui concerne les surprises réservées aux visiteurs à cet effet. « On va se contenter de la prochaine année », lance-t-il à la blague.

L’organisme aura effectivement une année chargée devant elle, car elle veut plancher sur une planification stratégique dans les prochains mois pour « mettre la table » pour les projets des 5 à 10 prochaines années.

Le centre avait également reçu une subvention de plus de 150 000 $ du ministère de la Culture et des Communications pour la réalisation d’une vidéo explicative, « le projet de l’année », aux dires de Jean-Sébastien Naud.

« Ça va être une grosse année, mais on est confiant que ce sera une belle année », espère-t-il.

Hommage à une légende

C’était également l’occasion de souligner plus de deux décennies d’implication de l’ancienne directrice Joëlle Pierre, qui a été à la barre d’Archéo-Topo pendant 22 ans.

« Le moment était propice pour souligner sa constance et son implication auprès d’Archéo-Topo et de l’archéologie sur la Haute-Côte-Nord », explique Jean-Sébastien Naud.

Le choix d’aller aux Bergeronnes est aussi « lié au fait que l’on voulait remercier une personne qui est chère au réseau Archéo-Québec », divulgue Stéphanie Briaud.

On doit à Joëlle Pierre la présente renommée du centre, avec ses expositions et ses activités qui font sa réputation comme institution muséale année après année.