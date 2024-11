Le Drakkar vient à bout des Voltigeurs

Le Drakkar est finalement venu à bout de sa « bête noire », samedi après-midi, quand il a doublé les Voltigeurs de Drummondville par le pointage de 4-2 sur la glace du Centre sportif Alcoa.

Battus par jeu blanc lors des trois visites précédentes des champions du trophée Gilles Courteau à Baie-Comeau, les vikings du navire sont enfin parvenus à secouer leur torpeur devant une belle foule de 2258 spectateurs.

L’affrontement entre les deux grands finalistes des récentes séries éliminatoires a de nouveau donné droit à du jeu enlevant et animé, particulièrement dans la deuxième portion de la rencontre.

Après avoir pris les devants 1-0 en première période, les visiteurs ont vu les locaux sonner la riposte, en 46 secondes d’intervalle, par l’entremise de Raoul Boilard et Louis-Charles Plourde.

Les deux équipes ont bouclé le deuxième engagement sur une note égale de 2-2 avant de voir Justin Poirier revenir à la charge avec deux autres buts, ses 19e et 20e de la campagne, qui ont réglé le débat pour de bon.

Rivalité

Première étoile de la rencontre, l’attaquant Raoul Boilard a donné le ton à l’offensive des siens avec un but et une mention d’aide en plus de briller de nouveau dans le cercle des mises au jeu avec 12 réussites en 21 essais.

Auteur de trois buts à quatre dernières parties, le numéro 27 a reconnu que ce triomphe a fait du bien. « Il y a beaucoup de rivalité contre eux après la finale de l’an dernier. C’était important de sortir fort devant nos partisans et tous les trios ont contribué », a commenté modestement le centre de 18 ans.

L’entraîneur en chef Jean-François Grégoire a également parlé d’un bel effort collectif dans cette 15e conquête (fiche de 9-2 à domicile) du Drakkar depuis le début du calendrier.

« Cela a été un bon match de hockey pour nous. Après une première période moyenne, les joueurs ont su s’ajuster. Ils voulaient gagner cette partie et ils ont pris les moyens pour le faire », a résumé le pilote, qui a aussi souligné le brio et l’effort soutenu de la première étoile.

Sam Oliver et Renaud Poulin ont sonné la réplique face au gardien de but Lucas Beckman, qui a encore été solide devant le filet des vainqueurs. Le portier de 17 ans (26 arrêts) a fermé la porte aux bons moments en plus d’inscrire une 13e victoire cette saison.

En vitesse

Quand Raoul Boilard a enfilé le premier but du Drakkar en deuxième période, il a mis fin à une vilaine disette de 210 minutes et 50 secondes sans but du Drakkar face aux Voltigeurs sur la surface glacée baie-comoise…Les deux équipes se retrouveront à Drummondville, mercredi soir. Le navire jouera ensuite à Chicoutimi vendredi avant de revenir à la maison, samedi prochain, pour accueillir les Wildcats de Moncton. Une autre commande de taille de trois parties en quatre jours pour la troupe baie-comoise.