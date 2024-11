Le troisième bal masqué se prépare 

La soirée-bénéfice de la Fondation SSSM (de la santé et des services sociaux de Manicouagan) qui est de retour pour une troisième édition propose encore une fois, une soirée sophistiquée et raffinée.

L’évènement qui se déroulera au Manoir de Baie-Comeau le 22 février pourra compter sur les présidents d’honneur Dominique Paquet, pharmacienne propriétaire affiliée au réseau Brunet, et Patrice Côté, dentiste à la clinique dentaire Manicouagan.

« Engagé et passionné, ce couple dynamique partage avec enthousiasme la mission de la Fondation », explique Chantal Asselin, directrice de la Fondation.

Cette soirée-bénéfice pourra permettre l’acquisition d’équipements médicaux spécialisés et de services essentiels pour répondre aux besoins de la communauté.

Nouveautés

Comme nouveauté lors de cette soirée, une valse dédiée à la personne du choix d’un invité sera proposée comme monnaie d’échange d’une contribution volontaire.

De plus, les médecins Mélanie Garneau et Nicolas Jobin prendront la parole pour parler de leur histoire familiale. Il s’agit des parents de Hugo Jobin, jeune garçon de 8 ans en rémission d’une leucémie et auteur du projet de serpents de roche au Parc des pionniers de Baie-Comeau.

Cocktails, menu cinq services, encan, animation et concours complèteront l’évènement.