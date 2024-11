Montant culminant pour la Fondation du Cégep de Baie-Comeau 

Un montant inattendu attendait la Fondation du Cégep de Baie-Comeau hier soir lors de la clôture de la 10e édition du 5 à huitres annuelles.

C’est une somme record de 128 000 $ qui a été dévoilé par les organisateurs, administrateurs et par le président d’honneur de cette soirée Simon Brisson.

Lors des neuf éditions précédentes, un montant de 207 600 $ avait été amassé année après année.

En ajoutant le chiffre de 2024, la Fondation du Cégep de Baie-Comeau a pu offrir une somme totale de 335 600 $ en dix ans.

Le Club des 10

Pour la première fois cette année, le conseil d’administration a désigné un président d’honneur afin de représenter l’évènement et ainsi bonifier le financement. « Je remercie le CA de me faire confiance » a déclaré M Brisson lors de son mot d’ouverture. « La Fondation du Cégep de Baie-Comeau me tient beaucoup à cœur », a-t-il précisé expliquant ses nombreuses implications par le passé et que deux de ses enfants y étudient.

Désirant contribuer à sa façon, M Brisson à tenter personnellement de recruter 10 donateurs pour améliorer le rendement financier de cette 10e édition.

À la surprise du CA, le président d’honneur a réussi à trouver non 10, mais bien 20 donateurs qui ont offert un montant global de 100 000 $.

Amélioration des infrastructures

Les infrastructures intérieures et extérieures de l’établissement seront aménagées grâce à ce montant. Manon Couturier, directrice générale du Cégep de Baie-Comeau à préciser que l’offre sportive et culturelle sera bonifiée.