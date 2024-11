Le Toyota Highlander en tête du classement des véhicules les plus volés en 2023

Le Toyota Highlander a été le véhicule le plus volé en 2023, détrônant le Honda CR-V comme voiture la plus volée au pays pendant deux années consécutives, a annoncé mardi un groupe de prévention des crimes et des fraudes en matière d’assurance.

Le Highlander est en tête de liste alors que les criminels continuent de cibler les véhicules qui maximisent le profit des ventes illégales, a déclaré l’association à but non lucratif Équité Association.

La série Dodge Ram 1500, la série Lexus RX, le Honda CR-V et le Toyota RAV4 figuraient également sur la liste.

Les 10 véhicules les plus volés au Canada partagent des similitudes. La plupart d’entre eux étaient des modèles de 2019 ou plus récents, présentaient des vulnérabilités provenant d’allumages sans clé ou n’étaient pas équipés de dispositifs antivol conformes aux normes nationales.

Terri O’Brien, présidente et directrice générale de l’Association Équité, a déclaré que le vol de voitures peut avoir des effets physiques et financiers dévastateurs sur les victimes et qu’un plan holistique est nécessaire pour résoudre le problème.

«Afin de régler de manière durable la crise du vol d’automobiles au Canada, les solutions doivent évoluer pour mettre l’accent non seulement sur la récupération des véhicules volés, mais surtout pour empêcher le vol d’avoir lieu», a-t-elle affirmé dans un communiqué.

Cela commence par la mise à jour du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles du gouvernement fédéral du Canada pour qu’il corresponde aux besoins des véhicules modernes, a-t-elle ajouté.

Équité suggère également d’utiliser une approche à plusieurs niveaux pour prévenir le vol, qui comprend des dispositifs antivol, des dispositifs d’immobilisation des véhicules et des dispositifs de localisation.

«Chaque volet offre une protection et, combiné aux autres volets, diminue la possibilité de vol du véhicule», a déclaré l’agence dans le communiqué.

Les assureurs automobiles privés du Canada ont versé 1,5 milliard $ en réclamations pour vol en 2023, un record, selon le Bureau d’assurance du Canada. Cette année-là, les vols de véhicules ont augmenté de 50 % au Québec et presque autant en Ontario.

Les assureurs ont précisé que la majorité des véhicules sont exportés via le port très fréquenté de Montréal. Selon les autorités portuaires, environ 1,7 million de conteneurs ont transité par le port l’an dernier, dont 70 % des exportations légales de véhicules du Canada.

Le gouvernement fédéral estime que 90 000 voitures sont volées chaque année au Canada et que bon nombre de ces vols sont liés au crime organisé.

Un plan d’action du gouvernement fédéral dévoilé en mai a élargi les efforts existants, à la suite d’un sommet en février qui a réuni plusieurs intervenants pour discuter de solutions potentielles.

L’un des efforts pour lutter contre le crime organisé a consisté à signaler tous les véhicules volés à l’échelle internationale par le biais d’une base de données, permettant d’informer tous les pays qu’ils pourraient avoir chez eux des véhicules volés.

D’autres stratégies prévoient l’élargissement des inspections des conteneurs d’expédition, notamment le déploiement de technologies de numérisation et de détection au-delà des ports, dans des endroits comme les gares de triage. L’organisme a également déclaré que Sécurité publique Canada dirigerait un groupe de travail impliquant tous les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Un rapport de juillet de l’Association Équité a montré que les vols de voitures ont diminué de 17 % au cours des six premiers mois de 2024, par rapport à la même période l’année dernière.