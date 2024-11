OPINION | Pour qui allons-nous voter ? 

L’an prochain ou peut-être avant, il y aura des élections fédérales.

On en entend parler à la télé, ce qui nous permet à tous de s’arrêter et de se demander : quel parti parmi tous ceux qu’on connaît semble le plus apte à gérer le Canada ?

Quel parti prend le temps de s’arrêter aux problèmes de sa population ?

Quel parti passe à la télé et nous dit : vous avez des problèmes et on est là pour vous écouter… Lequel ? Je dois admettre n’avoir jamais vu ça sauf… pendant les quelques mois qui précèdent une élection, il arrive que les candidats réalisent que nous existons et qu’ils ont besoin de notre appui.

Pendant les quatre années suivant l’élection, les élus sont les décideurs de votre vie…

Tout ce qu’on voit à la télé, ce sont des élus qui se chicanent comme des enfants de la maternelle et qui gonflent le torse quand leur réplique est plus cinglante que celle de son opposé.

Pourtant, en tant qu’élu, peu importe l’allégeance politique, chacun devrait être assis à chercher une façon d’offrir un monde meilleur à sa population actuelle et celle à venir.

Pourquoi le problème de l’assurance-emploi, le trou noir, existe encore ?

Depuis 2015, le Bloc Québécois est à Ottawa pour nous représenter et sans vouloir les « attaquer », il ne semble pas y avoir beaucoup d’améliorations dans la situation qui nous préoccupe.

Voilà qu’à l’approche des élections, tous les partis ont des solutions ?

Pourtant, la situation et le problème sont toujours là comme vous pouvez le constater.

Pendant la saison active, personne ne se plaint, chacun travaille et gagne sa vie en toute fierté sans rien demander aux gouvernements. Par contre entre les saisons, ces mêmes personnes se retrouvent en situation de détresse.

Une détresse créée par un gouvernement fédéral sourd aux revendications des travailleurs et très peu représentés par les élus fédéraux de leurs régions respectives.

Il faut souligner malgré tout que le gouvernement libéral depuis sa réélection, a amélioré quelque peu la situation sans pour autant la régler une fois pour toutes.

Le Parti conservateur du Canada lui, lors de son passage au pouvoir en 2006 jusqu’en 2015, a fait reculer le dossier de l’assurance-emploi en permettant au gouvernement de continuer de prendre de l’argent dans la caisse de l’assurance-emploi, ceci à d’autres fins que celles pour lesquelles elle avait été créée.

Sans gêne, il s’est même permis de s’attaquer directement aux travailleurs saisonniers avec une réforme qui obligeait les travailleurs, entre les saisons, à chercher du travail jusqu’à 100 km de leur lieu de résidence.

De là vient notre plus grande crainte, si les conservateurs reviennent au pouvoir, vont-ils encore saboter le peu de travail qui a été fait pour corriger la situation ?

Depuis plus de 25 ans, le Comité Action-Chômage Côte-Nord se fait le porte-parole de tous ces travailleurs saisonniers pénalisés par notre gouvernement fédéral.

Aujourd’hui en faisant le bilan des améliorations qui ont été faites grâce à leur travail, on ne peut que les féliciter de l’acharnement qu’ils ont mis à cette tâche ardue qui est de faire bouger des fonctionnaires fédéraux.

Ils ont un peu accompli la tâche qui devrait être la priorité de nos élus fédéraux mais qui selon toute vraisemblance ne l’est pas.

Alors la dernière question est la suivante : pour qui allons-nous voter ?

Marilyne Emond de Portneuf-sur-Mer