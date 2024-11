La meilleure école de la Côte-Nord est à Blanc-Sablon

Selon le Palmarès 2024 des écoles secondaires du Québec, l’école Monseigneur-Scheffer de Blanc-Sablon est la meilleure sur la Côte-Nord. L’école est aussi classée 78e au Québec sur un total de 645 écoles.

La majorité des écoles secondaires de la Côte-Nord ont obtenu un résultat dans la moyenne. C’est ce que démontre le Palmarès 2024 des écoles secondaires du Québec, présenté par le Journal de Montréal et réalisé en collaboration avec l’Institut Fraser.

L’école Monseigneur-Scheffer à Blanc-Sablon est au-dessus de la moyenne avec une note globale de 7,7/10.

Ce résultat tient compte des résultats aux épreuves ministérielles, du taux de diplomation et de la performance de l’école en matière de services aux élèves ayant des difficultés d’adaptation, ou d’apprentissage.

L’établissement qui compte 57 élèves a un taux d’échec relativement faible de 5,8 %. Parmi ces étudiants, on compte 47,4 % d’élèves handicapés et élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissages (EHDAA) à qui le Centre de service scolaire assure des services éducatifs de qualité et adaptés à leurs besoins, selon l’évaluation de leurs capacités.

« Nous sommes ravis de cette reconnaissance et fiers du travail acharné et du dévouement de nos élèves, de nos enseignants et de notre personnel », déclare via communiqué Marc-André Masse, administrateur du Centre de services scolaire du Littoral.

« Cette réussite reflète notre engagement collectif à offrir une éducation de haute qualité et à veiller à ce que chaque élève atteigne son plein potentiel ».

Résultats Côte-Nord

École Monseigneur Scheffer (Blanc-Sablon) : 7,7

Polyvalente des Berges (Les Bergeronnes) : 6,9

École secondaire Queen Elizabeth (Sept-Îles) : 6

Polyvalente Horizon-Blanc (Fermont) : 5,9

École secondaire Serge-Bouchard (Baie-Comeau) : 5,5

Polyvalente des Rivières (Forestville) : 5,5

École Monseigneur-Labrie (Havre-Saint-Pierre) : 5,4

École Jean-du-Nord/Manikoutai (Sept-Îles) : 5,2

Centre éducatif l’Abri (Port-Cartier) : 4,6

Polyvalente des Baies (Baie-Comeau) : 4,1

Institut d’enseignement de Sept-Îles (Sept-Îles, école privée) : 1,8

*Source Journal de Montréal