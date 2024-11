Des médailles pour les gymnastes

Les 11 gymnastes du Club de gymnastique l’Envol de Forestville ont ramené 31 médailles et 16 rubans lors de la première sélection régionale tenue les 17 et 18 novembre à Baie-Comeau.

Les R3 9-10 ans ont été les premières à mettre les pieds dans le gymnase. Clara Tardif, qui en était à ses premières expériences en compétition régionale, a mis la main sur les médailles d’argent à la barre, au sol et à la poutre ainsi que sur celle de bronze au trampoline. Elle a aussi obtenu le ruban de 6e place au tumbling pour terminer avec le bronze au cumulatif des appareils sur 9 gymnastes.

Quant à Sarah-Maude Girard, elle a raflé le trampoline, le bronze au saut, les rubans de 4e, 6e et 8e places respectivement au sol, à la poutre, aux barres et au tumbling pour finir à la 4e position au total des appareils. Mary-Jay Roussy-Tremblay s’est démarquée au sol et tumbling avec des rubans de 4e place ainsi qu’au trampoline et à la poutre avec des rubans de 5e position.

R3

Dans la catégorie R3 11-12 ans, Brittany Fournier est allée chercher le bronze à la poutre et au trampoline en plus des rubans de 4e, 5e et 7e positions respectivement à la barre, au saut et au sol. Brittany a terminé avec le ruban de la 5e place au cumulatif des appareils sur 15 gymnastes.

Chez les R3 13-14 ans, Rosalie Durand a obtenu les rubans de 6e, 7e et 8e rangs au trampoline, au sol ainsi qu’au saut sur 11 gymnastes.

R4

Aurélie Laurencelle, qui performe chez les R4 13-14 ans, a ramené les rubans de 5e place au trampoline et à la poutre, de 6e place au saut et au sol, et de 7e place à la barre et au tumbling ainsi qu’au cumulatif des appareils. Sa compatriote Charlotte Gilbert a réussi à mettre la main sur le ruban de 7e place à la poutre et de 8e place au sol.

R5

Du côté des R5 11-12 ans, la seule concurrente dans cette catégorie sur la Côte-Nord, Eva Leonard, a offert de superbes performances, selon son entraîneuse Nancy Therrien.

Dans la catégorie R5 15 ans et plus, seulement trois gymnastes du Club l’Envol sont en compétition dans la région. C’est Emma Tremblay qui est montée sur la plus haute marche du podium pour le total des appareils grâce à ses premières positions au saut, au sol et au tumbling et ses troisièmes places à la barre, au trampoline et à la poutre.

Sa jumelle Camille l’a suivie sur le podium avec l’or à la poutre, l’argent au sol, au trampoline, au tumbling, aux barres ainsi que le bronze au saut. Rosalee Desbiens a raflé le trampoline et la barre, les deuxièmes positions au saut et à la poutre pour terminer au troisième rang au cumulatif des appareils.

Les gymnastes étaient accompagnées par les entraîneuses Cassandra Guérin et Joannie Brassard. Le prochain rendez-vous aura lieu le 11 janvier à la palestre de Portneuf-Sur-Mer pour une invitation Côte-Nord.

Changement dans les catégories

Cette année, la Fédération de gymnastique du Québec a apporté des changements au niveau des catégories. « L’an dernier, la catégorie la plus élevée du régional était du R6 et la moins élevée du R4. La Fédération a ramené la catégorie la plus élevée à du R5 et la moins élevée à du R3 », explique Nancy Therrien, entraîneuse et fondatrice du Club l’Envol.

Notons que sur la Côte-Nord, dans la catégorie R5, il n’y a que le club de Forestville qui compte quatre gymnastes dans des catégories d’âge différentes.