Lettre ouverte | Services à domicile – l’urgence d’agir

Un aîné à la sante précaire meurt brûlé à la maison. Atteint de troubles cognitifs, cet homme a accidentellement déclenché un incendie dans son domicile en cuisinant un repas. Le personnel médical l’avait renvoyé chez lui, croyant à tort que sa conjointe était présente pour s’occuper de lui.

Ce récent article paru dans le journal Le Soleil est véritablement choquant. Il met en lumière un drame qui aurait pu être évité si le système de santé ne se fiait pas autant sur les proches aidants et intégrait davantage les services à domicile dans son approche.

Or, les dépenses consacrées aux soins à domicile et communautaires au Québec sont parmi les plus faibles au Canada. Avec seulement 259 $ investis par habitant en 2021-2022*, nous sommes 11e sur les 13 provinces et territoires du pays, derrière le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Cela doit rapidement changer, car le défi démographique est réel et le statu quo nous mènera dans un gouffre financier, nous laissant incapables de re pondre adéquatement aux besoins des aînés.

Selon un sondage réalise en octobre dernier auprès de nos membres, les soins de santé et le maintien à domicile constituent une des principales priorités des répondants.

D’ailleurs, près de la moitie (45 %) des membres sondés peuvent être qualifiés de proches aidants auprès d’un ou de plusieurs membres de leur entourage, mais plus de 6 membres proches aidants sur 10 affirment rencontrer des obstacles liés à cette responsabilité. Ces défis en lien avec l’aide qu’ils apportent à leurs proches sont principalement d’ordre psychologique et physique.

Le système de santé actuel est si précaire qu’il repose en grande partie sur les proches aidants, mais ceux-ci n’ont que peu de soutien. Il sera impossible de tenir longtemps ainsi.

La semaine dernière, l’IRIS publiait l’étude « Réussir le virage vers le soutien a domicile au Québec ». Un plan clé en main pour le gouvernement du Québec, que l’AREQ (CSQ) salue vivement et dont les solutions doivent être mises en place rapidement. Au risque de voir des situations comme celle décrite dans Le Soleil se répéter encore… et encore.

* Selon les données de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS)