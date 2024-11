Près de 3 000 $ remis à trois projets de réduction des déchets à Tadoussac

La boulangerie de Tadoussac À l’emportée coop a distribué 2 092 $ à trois organismes du village qui, par leurs projets ou leur mission, contribuent à la réduction des déchets.

L’école primaire Saint-Joseph est récompensée pour son projet de collations locales dans des contenants réutilisables.

Les Amis de la Ferme reçoivent également une part du gâteau puisqu’ils rendent possible l’approvisionnement en fruits et légumes produits localement.

Finalement, le Noyau communautaire Tadoussac est le dernier récipiendaire pour son projet de frigo collectif qui aide, entre autres, à diminuer le gaspillage alimentaire.

« Depuis plusieurs années, la boulangerie veut diminuer son empreinte écologique en servant moins de breuvages dans des gobelets jetables », affirme la coopérative sur ses réseaux sociaux.

Elle offre plusieurs alternatives à ses clients telles que des tasses en porcelaine récupérées en friperie et vendues à prix modique, des embouts ajustables qui transforment les bocaux Mason en verres à café pour emporter et la possibilité d’apporter sa propre tasse et de la faire nettoyer.

« En dernier recours, les clients peuvent acheter un verre jetable dont tous les profits sont aujourd’hui remis à ces trois organismes », témoigne l’entreprise.

Dans le meilleur des mondes, À l’emportée coop aimerait servir tous ses breuvages chauds dans des contenants réutilisables. D’ici là, elle est fière de participer à conscientiser ses clients à la réduction des déchets et à encourager les initiatives qui privilégient un mode de vie écologique.