Une troisième défaite de suite pour le Drakkar

Le Drakkar a bien essayé, mais n’a pu éviter d’encaisser une troisième défaite de suite, samedi après-midi, quand il s’est incliné par la marque de 5-3 devant les Wildcats de Moncton.

De retour à la maison après avoir disputé deux matchs à l’étranger (revers de 5-2 à Drummondville et 3-2 en fusillade à Chicoutimi), les vikings du navire ont livré une bonne opposition sans toutefois être en mesure de venir à bout de l’équipe de tête de la LHJMQ.

En avance 3-2 après deux périodes, les visiteurs du Nouveau-Brunswick ont doublé leur priorité (grâce au filet de l’ex-Drakkar Vincent Collard) avec moins de sept minute à jouer, mais les locaux sont encore revenus de l’arrière, 67 secondes plus tard, pour relancer le débat.

Privés de leur meilleur joueur de centre (Matyas Melovsky suspendu), les membres de l’équipage n’ont jamais baissé les bras malgré cette commande de taille de trois parties en quatre jours, dont deux sur des glaces ennemies.

« On a vu des bonnes choses et d’autres moins bonnes. Avec un recul de 0-3, les joueurs n’ont pas lâché, mais le manque de finition et la mauvaise exécution des petits détails ont souvent fait défaut », a vite reconnu le pilote Jean-François Grégoire.

Début de deuxième

Après une première période sans but, les chats sauvages ont frappé au début du deuxième tiers avec trois buts sans riposte au cours des quatre premières minutes de jeu.

Le Drakkar a aussitôt commandé un temps d’arrêt, qui a porté fruit grâce aux buts rapides, en 20 secondes d’intervalle, de Justin Poirier (son 22e) et Kyle Morey.

Les deux équipes ont ensuite relevé leur jeu d’un cran avec plusieurs chances de chaque côté. Malgré les huit buts marqués durant la partie, les gardiens Lucas Beckman (37 arrêts) et Jacob Steineman (26 arrêts) ont été très solides.

« Avec le recul au pointage, les punitions et les nombreux revirements, il a fallu surutiliser plusieurs joueurs. Cela demande beaucoup d’énergie et disons qu’il commençait à en manquer dans le réservoir », a imagé l’entraîneur-chef.

Juraj Pekarcik (deux), Marcus Vidicek et Julius Sumpf ont complété le pointage pour les vainqueurs. Thomas Chafe a réussi l’autre filet du Drakkar qui subissait seulement un 3e revers en 12 sorties à domicile cette saison.

En vitesse

La troupe locale a aligné un nouveau matelot avec la signature de l’attaquant de 18 ans, Charles Béland (6 pieds, 4 pouces, 195 livres) en provenance de la BCHL (Ligue de hockey junior de la Colombie-Britannique)…Le nouvel ailier tentera de se faire une place car, selon Jean-François Grégoire, il y a encore plusieurs chaises à combler au sein de son alignement…Le dirigeant travaille justement à attirer un autre joueur de la BCHL dans un avenir rapproché…Le match de samedi était le 1000e match en carrière de l’annonceur maison du Drakkar, Kevin Thibeault.