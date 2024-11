Yanick Lehoux, le vétéran du Drakkar

Dans le nouveau Club des vétérans créé par la Ligue de hockey junior majeur Québec-Maritimes (LHJMQ), c’est Yanick Lehoux qui est attitré au Drakkar de Baie-Comeau. Un retour aux sources pour le meilleur marqueur de toute l’histoire de la franchise.

Celui qui devient l’un des 18 ambassadeurs du circuit Cecchini a été approché par la LHJMQ il y a déjà plus d’un an. L’annonce du Club des vétérans a été retardée, mais Yanick Lehoux n’a jamais hésité à embarquer dans l’aventure.

« J’ai dit oui tout de suite, ça me fait plaisir. Ça fait plusieurs années que je leur dis que s’ils ont envie que je leur donne un coup de main, que ce soit par rapport aux anciens ou les joueurs actuels, je peux m’impliquer », raconte l’ancien joueur de centre du Drakkar.

« Quand ils me l’ont demandé, ça allait de soi parce que ça faisait longtemps que je leur disais que s’ils voulaient un coup de main à ce niveau-là, ça me ferait plaisir. Je n’ai pas hésité », poursuit M. Lehoux, qui réside à Québec aujourd’hui.

Âgé de 42 ans, il se souvient très bien de ses années au sein de l’équipe baie-comoise. Pour lui, ce ne sont « que de beaux souvenirs ».

« Ç’a été un moment tournant de ma carrière. Mes quatre années à Baie-Comeau m’ont servi de tremplin pour la suite de ma carrière. Encore aujourd’hui, je me sens redevable à l’organisation, à la communauté et aux partisans qui ont toujours été vraiment super avec moi, ils m’ont bien traité », témoigne-t-il en entrevue avec Le Manic.

Yanick Lehoux travaille maintenant comme représentant en médecine sportive, plus précisément en orthopédie. Il a également lancé le podcast Nuanceur tout récemment dans lequel il discute de sujets variés avec des invités qui donnent les deux côtés de la médaille. Il publie un épisode par semaine sur YouTube et Spotify.

Même s’il n’évolue plus dans le milieu du hockey, le buteur par excellence ne manque pas de suivre son équipe préférée.

« Je suis venu quelques fois dans les séries voir les matchs l’année passée. Je te mentirais de dire que je suis le hockey en général, mais avec les réseaux sociaux, je vois les highlights des matchs du Drakkar. C’est la seule équipe que je suis », divulgue celui qui devrait être dans les gradins du Centre sportif Alcoa en janvier ou février.

Le rôle de vétéran

Les vétérans assisteront à quelques matchs par année de leur ancienne équipe, lors desquels ils seront invités à rencontrer les fans, à prendre des photos avec eux et à signer des autographes.

« On est vraiment fier de la naissance du Club des Vétérans, mentionne le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini. Ils ont accepté de devenir ambassadeurs avec grand plaisir. Ils ont adoré leur passage dans notre ligue et veulent continuer d’y être associés. Il faut tout un village pour élever un enfant, dit-on. Nos vétérans vont nous aider à bien encadrer nos joueurs et servir de modèles pour eux. »

Les vétérans iront en effet dans les vestiaires donner des discours et seront disponibles pour les joueurs pour les écouter, les conseiller et les guider, au besoin.

De son côté, Yanick Lehoux veut jouer un rôle de rassembleur avec les anciens joueurs de l’équipe pour « devenir le point de communication avec les anciens et essayer de faire des événements ».

« Pour les équipes en région ou plus éloignées, qui n’ont pas quelqu’un sur place, ça va être difficile d’avoir un vétéran présent tous les week-ends. Il y a certains paramètres à déterminer encore. Ça reste une nouvelle initiative », informe-t-il.

Rappelons que Yanick Lehoux a joué 266 matchs dans la LHJMQ de 1998 à 2002, tous avec le Drakkar. Son chandail numéro 26 a été hissé au plafond du centre sportif Alcoa en 2016. Il a été le choix de 3e tour des Kings de Los Angeles en 2000 et il a joué 10 parties dans la Ligue nationale de hockey.