De nouveaux terrains au camping Bon-Désir des Bergeronnes

La Municipalité des Bergeronnes ajoutera près de 20 nouveaux terrains au camping Bon-Désir pour la saison 2025, sur une ancienne partie affectée par la tordeuse des bourgeons de l’épinette qui est en train d’être déboisée.

Le camping municipal est souvent victime de sa popularité en raison de sa proximité au fleuve, ses terrains avec services, et sa topographie inhabituelle sculptée par les glissements de terrain du 19e siècle.

Plusieurs terrains de camping situés en contrebas de la pente avaient été fermés au public en raison des mouvements de sol détectés en 2021, et cette réduction a eu un impact sur l’achalandage.

« Lorsque ça devient plein, on n’a plus d’espace où mettre les gens qui veulent venir passer du temps au camping », rapporte la directrice générale des Bergeronnes, Nicole Maltais.

Moins de bruit et plus de terrains

La nouvelle section est située immédiatement à gauche du poste d’accueil de camping, juste avant d’arriver aux terrains dédiés aux grosses roulottes et aux caravanes.

La mairesse des Bergeronnes, Nathalie Ross, indique qu’une bonne partie de l’ancienne zone qui faisait dos à l’ancienne route 138 n’était pas en bon état en termes de végétation.

« Suite à l’épidémie (de tordeuse de bourgeons de l’épinette), les arbres étaient devenus tout gris et tombaient morts », dévoile-t-elle.

« Il a donc fallu les couper, et nous avons pensé aménager cette partie de la forêt pour avoir de nouveaux terrains avec le service d’eau potable », ajoute-t-elle.

La Municipalité prévoit tout de même garder « le plus de forêts possible », selon l’état des arbres qui sont encore en santé dans le secteur.

L’aménagement, chiffré autour de 40 000 $, tombe pile avec la relocalisation de la route 138.

« Les gens ne voulaient pas aller là en raison du bruit de l’ancienne route 138, mais maintenant qu’elle passe plus loin il y aura moins de dérangement et de bruit », explique Nicole Maltais.

Cette dernière souligne qu’à la base, il devait y avoir une dizaine de terrains qui allait sortir de cette zone, mais le chiffre a été estimé à environ 18.

« Au début, le directeur des travaux publics parlait de 10 terrains, mais ça va être pas mal plus que 10. On parle plus de 18 et 19 terrains », fait-elle savoir.