Maison des familles de Baie-Comeau : enfin un appartement supervisé sur la Côte-Nord

L’appartement supervisé est enfin réalité pour la Maison des familles de Baie-Comeau | Centre de ressources périnatales de la Manic. Il s’agit actuellement du seul endroit sur la Côte-Nord qui offre le service de supervision des droits d’accès (SDA).

C’est ce qu’explique la directrice générale de l’organisme, Stéphanie Saint-Gelais, lors de l’inauguration officielle des lieux le 25 novembre.

En 2021, lorsque l’organisme Services de supervision des droits d’accès a cessé ses activités, il fallait trouver une solution. La Maison des familles a fait des pieds et des mains pour finalement aménager un appartement supervisé à même ses locaux.

« On sait qu’il y avait 45 familles qui utilisaient le service de SDA à sa dissolution. Par contre, on sait qu’il y a des familles qui se sont déjà organisées autrement depuis. C’est soit parce qu’elles n’utilisaient pas nécessairement les visites supervisées, elles utilisaient peut-être juste les échanges de garde », fait d’abord savoir Mme Saint-Gelais.

La Maison des familles offre déjà le service d’échanges de garde pour les enfants. « Pour les visites supervisées, on tourne à peu près autour de 25 familles qui utilisaient ce service-là. Il faut donc maintenant aller les rejoindre, ces familles-là. On a fait le tour, dans les dernières semaines, avec les avocats, qui vont avoir les ordonnances », poursuit la directrice générale.

L’organisme doit avoir une ordonnance de la Cour supérieure ou de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec pour que les familles aient droit à ce service qui autorise les visites supervisées.

Rappelons que les services de supervision de droits d’accès constituent des services spécialisés visant essentiellement à offrir à l’enfant et à ses proches un lieu sécuritaire et neutre lorsqu’il a accès au parent avec lequel il ne vit pas.

L’organisme a investi un montant de 28 000 $ sur un total de 360 000 $ pour ce projet.

« Vous savez, ce service-là, il est vraiment pour l’enfant, parce que nos petits trésors ont besoin d’avoir des lieux sécuritaires, ont besoin de garder et de préserver le lien avec les parents. Peu importe d’où viennent les parents, peu importe leur difficulté, on sait que ce lien d’attachement est nécessaire. C’est un privilège de pouvoir offrir le service pour la Manicouagan et Pessamit », déclare Stéphanie Saint-Gelais.

L’appartement supervisé, annexé à l’organisme, comprend une dinette, un espace de repos, une salle d’eau ainsi qu’un bureau pour les personnes intervenantes. Le projet propose des services de supervision qui sont offerts 7 jours/7 afin de permettre aux enfants d’avoir accès à ses deux parents de manière sécuritaire.