Dépotoir clandestin : la MRC de La Haute-Côte-Nord veut sensibiliser

Le 2 novembre, un citoyen d’Essipit a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux afin de dénoncer sa trouvaille : un énorme dépotoir clandestin situé tout juste derrière le poste électrique Bergeronnes, tout juste à côté de l’écocentre.

« Le citoyen a vraiment fait un bon coup en le montrant au grand jour de cette façon. La population est nos yeux et c’est important de sensibiliser les gens à cette cause », commente Marylise Bouchard, conseillère aux communications à la MRC de La Haute-Côte-Nord.

Le 13 novembre, une partie des employés de la MRC a mis la main à la pâte et est allée tout nettoyer. « Il n’y a plus rien sur place et une affiche a été installée demandant d’utiliser nos services d’écocentre », divulgue Mme Bouchard.

L’identité du fautif a été découverte puisque des preuves ont été trouvées sur place. « Nous sommes en mesure de remonter jusqu’à lui et si nous voulions, ça pourrait lui coûter cher. Mais nous préférons utiliser la sensibilisation », insiste la porte-parole.

Cette dernière fait d’ailleurs la différence entre ce cas et celui du dépotoir sur la Zec d’Iberville. « À la Zec, ce sont des bâtiments complets qu’il faut démanteler comparativement à un tas de matières résiduelles éparpillées sur le sol », illustre-t-elle.