La municipalité des Escoumins opte pour une glace artificielle dans son aréna

Après avoir « exploré plusieurs options », la municipalité des Escoumins opte pour une glace artificielle dans l’aréna du centre sportif Charles-Édouard-Boucher.

Plus tôt cette année le projet conjoint des Escoumins et d’Essipit pour la réfection du système de réfrigération de l’aréna a essuyé un refus dans le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) dans lequel ils avaient appliqué.

Devant cette impasse qui a forcé la municipalité à trouver de manières alternatives de financement, cette dernière a décidé lors de son dernier conseil municipal de se tourner vers le dépôt d’un appel d’offre public pour la réalisation d’une glace artificielle pour un peu plus d’un million de dollars.

« Nous avons déjà près de 450 000 $ de subventions et de partenaires confirmés, dont la communauté des Innus Essipit. […] Dans le cas où il manquerait un montant pour mener à bien le projet, un règlement d’emprunt sera effectué », peut-on lire dans le communiqué émis par la municipalité via ses réseaux sociaux.

La municipalité prévoit d’ailleurs mettre en place diverses activités au profit du centre sportif Charles-Édouard-Boucher dans les semaines à venir, afin de minimiser l’impact pour les citoyens.