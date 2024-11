Un ancien camping devenu dépotoir à Longue-Rive

Un dépotoir clandestin gâche la vue des passants sur le chemin de la rivière Sault-au-Mouton à Longue-Rive. Un ancien camping situé sur le territoire de la Zec d’Iberville accumule maintenant les déchets.

La MRC de La Haute-Côte-Nord a procédé au démantèlement du camping il y a plus de 5 ans. « Les propriétaires étaient fâchés et ont décidé de laisser à l’abandon les bâtisses », divulgue la conseillère aux communications à la MRC, Marylise Bouchard.

Depuis 2018-2019, les ordures, dont un autobus, endommagent l’image de ce site qui sert de dépotoir et qui accueille des squatteurs. Malgré des plaintes de citoyens, rien n’a été ramassé.

Il faut savoir que le dépotoir se trouve sur des terres du domaine de l’état qui relèvent du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, comme le confirme la MRC.

Du côté du ministère, on affirme ne pas être au courant du dossier. « Ce site n’est pas connu du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Les vérifications nécessaires seront faites », affirme le porte-parole Sylvain Carrier.

La MRC et la Zec d’Iberville n’ont donc pas le mandat pour agir. « La MRC n’a plus rien à faire dans le dossier puisque ça relève du ministère. Évidemment, si on sollicite notre aide, nous serons au rendez-vous », assure toutefois Mme Bouchard.

« Considérant que le site se situe à l’intérieur d’un territoire de Zec, le MRNF doit convenir avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs des prochaines étapes », précise M. Carrier.

Des coûts de nettoyage

Les dépotoirs clandestins sont de plus en plus nombreux à encombrer le territoire. Pourtant, plusieurs organisations et municipalités dénoncent les coûts qui y sont rattachés.

« Ça coûte environ 620 $/tonne. Le nettoyage des dépotoirs clandestins est ce qui coûte le plus cher en gestion des matières résiduelles », se désole Marylise Bouchard.

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour évaluer le coût de nettoyage d’un dépotoir, témoigne le porte-parole du MRNF. « Ceux-ci incluent : la nature des déchets, le volume de déchets, l’accessibilité au site, les composantes physiques du site, etc. », ajoute-t-il.