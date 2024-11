Ferme Martial Jr Hovington : une première farine bio en Haute-Côte-Nord

La ferme Martial Jr. Hovington, située aux Bergeronnes, produira cette année près de 2 000 kilos de farine bio, une première en Haute-Côte-Nord. Le propriétaire voit grand et veut pouvoir construire son propre moulin pour que sa farine soit 100 % bio et locale.

Le projet de blé et de sa farine n’est pas toujours allé de soi à la ferme, et a commencé un peu de reculons.

« C’est le propriétaire de la boulangerie La petite cochonne qui m’a approché pour qu’il s’approvisionne en farine chez nous », raconte Martial Jr. Hovington.

« Au début, je n’étais pas très chaud à l’idée », ajoute l’agriculteur.

Mais son amour des défis l’a poussé à préparer 50 acres de culture pour son blé, et Martial Jr. Hovington a produit 30 sacs de farine de blé en 2022 et 45 sacs en 2023 qui ont été vendus au public.

Le grain récolté a été envoyé au moulin seigneurial des Éboulements dans Charlevoix, une installation qui fonctionne avec une roue en bois sur une rivière et des meules « comme dans le temps », aux dires de l’agriculteur.

Une poche de 20 kilos de farine des Bergeronnes, moulue directement aux Éboulements dans Charlevoix. Photo Facebook

Lui et sa conjointe Kristine Levasseur-Blanchette ont fait part de la disponibilité de 85 poches de 20 kilos de farine de blé sur les réseaux sociaux de la ferme, et depuis celles-ci se font déjà rares, avant même qu’elles soient revenues du moulin.

« On ne s’attendait pas à ça », lance Martial Jr. Hovington en entrevue avec le Journal.

Miser sur le local

Le cultivateur croit que les gens sont « prêts à investir » pour de la farine locale.

Kristine Levasseur-Blanchette et Martial Jr. Hovington prévoient faire le tour de quelques établissements pour faire la promotion de leur farine dans le futur.

Ils ont même distribué des échantillons de leur produit local lors du marché d’automne des Bergeronnes.

« On veut que les gens l’essaient, la cuisine et y goûte. Après ça, on se fie beaucoup sur le bouche-à-oreille pour la mettre de l’avant », indique Kristine Levasseur-Blanchette.

Le couple révèle même que les températures plus froides de la Côte-Nord ont un impact positif sur le goût de la farine.

« Sur la Côte-Nord, les plants se préparent à avoir froid plus vite dans la saison, et le sucre monte dans le plant », explique Martial Jr. Hovington.

Ce dernier parle d’un gout plus sucré qui caractérise sa farine de blé biologique, qui se reconnaît lorsqu’elle est cuisinée en pain et en recettes.