Les Bergeronnes développent leur flotte électrique

La Municipalité des Bergeronnes fera l’acquisition d’une camionnette électrique pour 2025 et désire compléter sa flotte électrique avec une voiture et une fourgonnette dans les années à venir.

L’instance municipale avait élaboré un projet d’acquisition de véhicules électriques qui a lentement pris forme avec l’administration de la mairesse Nathalie Ross. « On voit qu’on se dirige vers l’électrique un peu partout au Québec, et on voulait emboîter le pas », fait-elle valoir.

À l’origine, la Municipalité devait acquérir une camionnette, une fourgonnette et une voiture pour servir aux différents services et employés municipaux.

Cependant la présente mouture du projet permettra de se munir d’une camionnette électrique pour 2025 qui servira aux travaux publics.

« Ça ne veut pas dire qu’on laisse tomber les autres véhicules », annonce toutefois la mairesse. « Avec le départ de notre agent de développement, le projet a pris un peu de retard, mais notre camion des travaux publics a vraiment besoin d’être changé et il fallait faire l’investissement », ajoute-t-elle.

C’est le concessionnaire Ford Desmeules Auto des Escoumins qui fournira le véhicule pour la somme de 80 532 $.

L’élue précise que l’administration municipale désirait bénéficier du 12 000 $ de rabais gouvernementaux fédéral et provincial, dans un souci d’économie.

« Les rabais prennent fin au 31 décembre 2024. On est allé en appel sur invitation pour avoir le camion », mentionne Mme Ross.

Ajout de bornes

La Municipalité en profitera en même temps pour ajouter des bornes afin de recharger son véhicule et ses futures acquisitions.

L’ajout de deux bornes électriques est confirmé, et l’organisation municipale attend la visite de l’électricien pour évaluer s’il y a possibilité d’en ajouter une troisième.

« On a possibilité de se faire rembourser à 50 % les bornes. Donc, si c’est profitable d’en mettre une troisième, on va y aller dans ce sens-là », révèle la directrice générale Nicole Maltais.

Les bornes 40 kW serviront à alimenter les véhicules municipaux, et deux d’entre elles seront disposées au bâtiment administratif et une autre au garage municipal idéalement.

Le coût des bornes se chiffre à 10 000 $ chacune, bien que la directrice générale mentionne qu’avec l’installation, le projet dépassera les 30 000 $ au final.