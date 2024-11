Prix du CALQ : voici l’artiste de l’année sur la Côte-Nord

Josée Girard est nommée artiste de l’année sur la Côte-Nord par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

Le CALQ) a décerné ce prix à l’artiste multidisciplinaire en collaboration avec Culture Côte-Nord. Ce prix est assorti d’un montant de 10 000 $.

« Josée Girard est une femme impliquée qui contribue à démocratiser l’art sur la Côte-Nord depuis plusieurs années. Versatile et pluri-talentueuse, elle se réinvente et se renouvelle pour le bonheur de ses publics diversifiés », mentionnent les membres du jury réunis par le CALQ.

Josée Girard vit et travaille à Baie-Comeau. Elle est auteure, comédienne, metteure en scène et directrice artistique.

Sa démarche artistique, profondément ancrée dans le théâtre de création, puise son inspiration dans les grands espaces et la nature nord-côtière.

Elle a signé de nombreuses mises en scène, dont plus récemment pour le jeune public Le Carnaval des animaux présenté lors d’une tournée en Basse-Côte-Nord. Au cours des quatre dernières années, on a pu voir son talent d’interprète entre autres dans Fleuve, Marco fait naufrage et Je donne ma langue au chat.

L’artiste est aussi grandement impliquée dans sa communauté. Elle soutient, engage, forme, et défend les artistes de la région, tout en initiant le public au processus de création à travers la médiation culturelle.