Un rendez-vous avec la persévérance scolaire

Près de 250 élèves du secondaire sont maintenant mieux outillés pour persévérer dans leur parcours scolaire. Le mini-colloque sur la persévérance scolaire leur a donné des moyens de se relever et de continuer d’avancer à l’école.

Intitulé « Rendez-vous avec TA persévérance scolaire », la 8e édition de l’événement s’est tenue les 26 et 27 novembre dans les polyvalentes des Rivières de Forestville et des Berges des Bergeronnes. Il était encore une fois chapeauté par le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord (CJE HCN).

Huit ateliers sur des sujets différents étaient proposés aux 245 participants qui devaient n’en choisir que deux. « On a les bonnes stratégies de communication, des stratégies pour avoir de bons comportements sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi la santé mentale, la santé physique aussi. L’entrepreneuriat pour s’impliquer dans son milieu faisait partie des sujets », dévoile Karine Vivier, intervenante jeunesse au CJE HCN et responsable du comité de la persévérance scolaire HCN.

Chaque édition est différente, assure Mme Vivier. « C’est une occasion pour nous, les membres du comité, de voir ce qui se passe dans les écoles et quels sujets il faudrait peut-être aborder. Il y a des sujets qui reviennent toujours parce qu’ils sont importants pour la réussite éducative, mais parfois on va aller en chercher qui sont plus d’actualité, qu’on a vu qu’il y a un besoin chez les jeunes », ajoute-t-elle.

Le comité organisateur ne pourrait espérer mieux comme participation. Les jeunes de troisième à cinquième secondaire ainsi que du programme FMS sont toujours nombreux à s’inscrire au mini-colloque et certains l’attendent d’année en en année. C’est pareil pour les animateurs des ateliers qui sont très motivés et très collaborateurs, selon Karine Vivier.

En plus d’intervenantes des milieux scolaires et de la santé, qui composent toujours une bonne partie du personnel animateur, le comité accueillait cette année une représentante de la Fondation Jeunes En Tête et une conseillère en entrepreneuriat jeunesse du Conseil québécois des coopératives et des mutualités, qui ont piloté des ateliers.

Aller vers les jeunes

Pour cette 8e édition, c’est la directrice de RAP Côte-Nord, Mélissa Chénard, qui a assuré la présidence d’honneur. Elle n’a pas hésité à accepter cette offre puisque c’était l’occasion d’aller directement vers les jeunes.

« Dans notre rôle, on fait de la sensibilisation, on monte plein d’outils pour les intervenants, on travaille avec des centaines de partenaires, mais là c’est l’occasion d’être directement avec les jeunes, de les voir, de voir comment ils ressentent ces ateliers-là, de voir leur réaction et de voir aussi tout le monde qui est autour d’eux et qui est là pour eux. Donc, c’est la concrétisation au quotidien de cette mission-là », affirme-t-elle.

Pour Mme Chénard, le concept de la persévérance scolaire n’est pas encore bien connu de tous. « Souvent, l’idée qu’on a de la persévérance scolaire comme grand public, c’est le jeune qui a des difficultés à l’école, le jeune qui va être plus turbulent. Mais ce n’est pas ça. C’est très complexe et multifactoriel. C’est la somme aussi de différentes difficultés », explique-t-elle précisant qu’il y a de plus en plus de sensibilisation sur le sujet depuis les dernières années.

RAP Côte-Nord n’offrait pas d’atelier aux étudiants lors du mini-colloque, mais l’organisation a tenu un kiosque sur l’heure du midi dans les deux polyvalentes. L’équipe a donné des informations et des outils à la fois aux jeunes et aux intervenants scolaires. « On vient offrir, mais on vient aussi se nourrir des jeunes qui sont ici, puis des adultes pour pouvoir créer de nouveaux projets et de nouveaux outils adaptés », précise Mélissa Chénard.

Les jeunes ont participé à deux ateliers qu’ils ont eux-même choisi parmi huit propositions. Photo Johannie Gaudreault