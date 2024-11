Projet d’Hydro-Québec : l’axe Côte-Nord se précise

Le nouveau poste Arnaud 2 d’Hydro-Québec serait construit près de la ZEC Matimek et permettra une meilleure redondance du réseau d’électricité sur la Côte-Nord.

Début novembre, Hydro-Québec a révélé son ambitieux projet de transport d’électricité visant ultimement à ajouter de la puissance additionnelle sur son réseau. La société d’État a donné, jeudi, des précisions sur l’axe Côte-Nord du projet, qui figure parmi les trois principaux identifiés (Vallée-du-Saint-Laurent, Appalaches-Bas-Saint-Laurent).

Sur les 850 km de nouvelles lignes de transport qu’elle prévoit construire dans la province, environ 280 km se situeront sur la Côte-Nord. Leur construction se déploiera en deux phases. La phase 1 (d’ici 2031) se situe dans la MRC de Sept-Rivières et la phase 2 dans Manicouagan (d’ici 2035).

La construction d’un nouveau poste (Arnaud 2) est aussi prévue à environ une vingtaine de kilomètres au nord-ouest du poste Arnaud actuel. C’est quelque part le long du chemin menant à SM3, dans le secteur de la ZEC Matimek, qu’il devrait voir le jour, selon la zone d’étude préliminaire. Le nouveau poste se déploiera sur approximativement 1 km2.

Le conseil d’administration de la ZEC Matimek a déjà été approché par Hydro-Québec, qui assure que les villégiateurs du secteur seront également consultés. Dans ses critères de localisation, la société mentionne notamment qu’elle veut éviter « le plus possible le milieu bâti et les secteurs de villégiature reconnus ».

Ce nouveau poste visera essentiellement à améliorer la redondance du réseau nord-côtier.

Éventuellement, il sera aussi en mesure de raccorder un client grande puissance, ou d’intégrer de la nouvelle production d’énergie (éolien, hydroélectricité). Il faudra un « déclencheur » pour qu’Hydro-Québec investisse et installe les équipements requis, mais le poste sera conçu afin d’être prêt à les recevoir.