Nouveau service de récupération des plastiques agricoles

La MRC de la Haute-Côte-Nord s’associe à AgriRÉCUP afin de permettre la récupération des plastiques agricoles sur tout le territoire.

Trois types de plastiques pourront être récupérés, soit les pellicules s’ensilage (blanches uniquement), les sacs silos et toiles pour ensilage (noir et blanc), et les ficelles de cordes à balle.

La MRC fait savoir que les agriculteurs pourront se départir de leurs matières sur les heures d’ouverture de l’écocentre de Sacré-Cœur.

Cette dernière invite les citoyens et agriculteurs à communiquer avec le Service de la gestion des matières résiduelles au 418 233-2102, poste 239 pour plus de détails.