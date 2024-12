Côte-Nord : près de 30 cm de neige et des rafales à 70 km/h à venir

Dès jeudi matin, les Nord-Côtiers vivront la première tempête de l’hiver. De la poudrerie et près de 30 cm de neige sont attendus dans la région.

La première tempête de l’hiver arrivera en force sur la Côte-Nord, ce jeudi.

Le vent gagnera en intensité dans la nuit de mercredi à jeudi et quelques flocons pourraient commencer à tomber sur la région.

La tempête débutera jeudi matin pour une durée d’environ 24 h.

« Entre jeudi et vendredi matin, on parle de 15 à 25 cm de neige pour les secteurs entre Baie-Comeau et Havre-Saint-Pierre », dit Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada. « On pourrait dépasser 25 cm par endroit à l’ouest de Sept-Îles, vers Pointe-des-Monts », précise-t-il.

La Haute-Côte-Nord recevra entre 10 et 15 cm.

« Les précipitations seront mélangées. Plus on va vers la Basse-Côte-Nord, plus la pluie sera plus présente », dit-il.

Vent et poudrerie

Des rafales souffleront à plus de 70 km/h jeudi. De la poudrerie est prévue et les déplacements pourraient s’avérer difficiles. Les vents seront de la même intensité vendredi et le mercure chutera.

« On voit des températures de -5 °C pour vendredi, mais ce n’est pas ça qu’on va ressentir », dit le météorologue. « Avec le refroidissement éolien, on parle de — 20 °C ».

Dans la nuit de vendredi à samedi, les vents faibliront, mais le refroidissement éolien avoisinera tout de même les — 25 °C.

La journée de samedi sera plus calme et le soleil devrait être de retour.

Le beau temps ne sera que de courte durée, puisqu’un autre système pourrait faire son arrivée dimanche.