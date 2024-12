La Grande Alliance renouvelée au congrès des plus belles baies du monde

Les Baies de Tadoussac et des Chaleurs recevront conjointement en 2025 le 19e congrès mondial de l’Association des Plus Belles Baies du Monde. Le thème de l’événement sera La Grande Alliance, un rappel de l’histoire renouvelé par les enjeux écologiques actuels.

Ce thème fait bien sûr référence à l’histoire du Québec, plus précisément au premier traité entre le représentant du Roi de France, François du Pont Gravé, accompagné de Samuel de Champlain, et le Chef de la Première Nation Innue de Tadoussac, Anadabijou, le 27 mai 1603.

« La grande alliance de 2025, telle que nous la développerons, sera à la fois un rappel historique de l’importance de travailler ensemble au renforcement d’un écotourisme engagé, dans la préservation des écosystèmes complexes de nos Baies. (Ce) sera aussi la transmission aux jeunes générations, les touristes de demain, des valeurs de protection de la biodiversité dans nos baies, pour mieux envisager l’avenir de notre planète, et de toute l’humanité », explique le comité organisateur dans un communiqué.

Guy Rousset et Gaétan Pelletier, respectivement président et vice-président du comité organisateur,

estiment que « le congrès 2025 sera un lieu de rencontre, ancré entre cultures, traditions et recherche scientifique, sur l’avenir de nos baies en lien avec les changements climatiques ».

Les organisateurs avancent également que des « journalistes spécialisés en tourisme, voyage et aventures, seront invités personnellement comme membre de leur délégation, à vivre le congrès et un post-tour régional, organisé spécialement pour eux, à la découverte de nos cultures, de nos paysages et de nos populations. »

Jane Chambers-Evans, représentant la Baie de Tadoussac, participait au dernier congrès tenu au Maroc pour inviter les participants internationaux à prendre part à la prochaine édition qui se tiendra du 21 au 27 septembre 2025.