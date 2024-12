Pas d’impact sur les employés 

Le nom Domtar fait de plus en plus son apparition dans la région. Papetière québécoise connue en Amérique du Nord, elle est la nouvelle identité de Produits forestiers Résolu. Est-ce que ce changement de nom aura des impacts sur les employés de la Côte-Nord ? La réponse est non, selon Domtar et le syndicat Unifor.

Martin Dugas, représentant syndical pour Unifor sur la Côte-Nord, assure qu’aucun impact n’est prévu dans ce changement d’identité à l’heure actuelle. « Nous avons bien vérifié et, pour le moment, il n’y a pas de changement majeur et aucunement pour les employés », confirme-t-il.

Même réponse de la part de Domtar. « Nous maintenons les emplois au Québec ainsi que nos centres administratifs. Il n’y a pas eu de coupure d’emplois dans le processus d’intégration et plusieurs postes sont ouverts incluant la Côte-Nord », a précisé par courriel Antoine Kack, gestionnaire des relations médias et affaires publiques de l’Est du Canada chez Domtar. Il ajoute que toutes les activités de l’entreprise sont maintenues dans la région.

Pour ce qui est de la papetière de Baie-Comeau, de « fortes rumeurs » proclamaient qu’elle était vendue, selon M. Dugas. Le porte-parole de Domtar assure que l’usine baie-comoise fait toujours partie des actifs de l’entreprise.

Importante acquisition

« La nouvelle identité de marque de Domtar symbolise l’histoire combinée, les valeurs partagées et la vision axée sur l’avenir des trois organisations », peut-on lire dans le communiqué de presse de cette annonce. Les trois organisations sont Domtar Corporation, Produits forestiers Résolu, ainsi que l’ancienne entreprise Papier Excellence.

Le Groupe québécois Papier Excellence a souhaité former une société unifiée de produits forestiers à un seul nom, soit celui de Domtar et cette entente s’est annoncé publiquement le 24 octobre, et ce, même si elle s’est conclue en mars 2023.

« Notre nouvelle identité permet d’opérer et de nous présenter sous un même nom auprès de l’ensemble de nos clients, employés et parties prenantes à l’échelle de l’Amérique du Nord », indique-t-on.

D’ailleurs, M. Kack confirme que les produits continueront d’être commercialisés sous la marque Résolu. « Vous continuerez donc à voir des produits Résolu, manufacturés par Domtar », explique-t-il.

Qui est Domtar ?

Domtar est une importante société québécoise qui fabrique divers produits forestiers. Elle embauche 14 000 employés dans plus de 60 établissements partout en Amérique du Nord. Au Québec, ce chiffre s’élève à 5 300 emplois et une vingtaine d’établissements. « Nous bâtissons sur un héritage de deux siècles d’histoire combinée dans l’industrie », a précisé Antoine Kack.

L’ensemble des activités de Domtar est dirigé par trois présidents d’unités commerciales qui se rapportent à un comité de gestion nord-américain. Deux d’entre eux sont des Québécois, soit Luc Thériault qui est à la tête des produits du bois et Richard Tremblay pour la section pâte et papier tissu.