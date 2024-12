Formations de conduite de quad : plus de 8 400 attestations délivrées par la FQCQ

Depuis 2021, la Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) a délivré plus de 8 490 attestations de formation pour la conduite de quad. Elle réitère que ses formations sont les seules reconnues par les clubs qui sont responsables des sentiers fédérés.

« En vertu de l’article 77 de la Loi sur les véhicules hors route, les clubs peuvent imposer des conditions d’accès spécifiques à leurs sentiers, incluant la reconnaissance exclusive des formations certifiées par la FQCQ », explique-t-elle dans un communiqué, en réponse au Conseil canadien de la sécurité (CSS).

Selon la Fédération, il est impossible de vérifier si les formations offertes par d’autres organismes, tels que le CCS, répondent aux standards rigoureux établis par le ministère des Transports ni aux critères d’évaluation des clubs fédérés, ce qui peut entraîner un refus d’accès aux sentiers.

Notons que la FQCQ offre deux types de formation, soit celle pour les 16-17 ans (théorie et pratique sur la conduite sécuritaire de motoquads) et celle pour la conduite de quad avec siège. Ces dernières sont les seules reconnues dans les sentiers fédérés, affirme-t-elle.

« En vertu de la Réglementation sur la formation des personnes âgées de 16 ou 17 ans (CQLR, c. V-1.3, r. 0.2), la FQCQ est la seule entité mandatée par le gouvernement du Québec pour offrir et évaluer les formations nécessaires à l’obtention du certificat de conduite des motoquads et autoquads dans les sentiers fédérés », est-il précisé.

Selon la FQCQ, c’est grâce à un réseau structuré de moniteurs et maîtres instructeurs qualifiés qu’elle peut offrir « un enseignement rigoureux conforme aux normes de sécurité exigées par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) ».