Innu Nikamu recevra un prix à l’International Folk Music Awards

Innu Nikamu sera récompensé lors de l’International Folk Music Awards, qui aura lieu à Montréal, en février.

Le festival y recevra le prix Spirit of Folk, qui récompense à l’échelle mondiale des gens et des organisations qui s’impliquent activement dans la promotion et la préservation de la musique folk.

«Innu Nikamu reçoit le prix Spirit of Folk pour son engagement exceptionnel envers la promotion et la préservation des cultures autochtones par la musique et le développement communautaire. Fondé il y a 40 ans au Québec par des visionnaires de la communauté, Innu Nikamu est devenu un rassemblement magique qui célèbre les riches traditions musicales du peuple innu et au-delà. Le festival, dont le nom signifie « l’Innu chante », associe des artistes internationaux de renommée mondiale comme Bryan Adams et les Gipsy Kings à une solide vitrine de talents autochtones locaux et internationaux, favorisant les échanges et la fierté culturelle », décrit l’organisation des Folk Music Awards, pour présenter le festival. « L’impact d’Innu Nikamu s’étend au-delà du festival, avec le développement d’outils et de partenariats qui donnent du pouvoir aux artistes autochtones. Connu pour son atmosphère accueillante et ses expériences transformatrices, Innu Nikamu incarne le leadership dans le maintien des traditions folkloriques tout en construisant des ponts entre les cultures», poursuit-on.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’organisation d’Innu Nikamu s’est dite extrêmement fière.

« Nous nous prenons à l’avance et remercions du fond du coeur toutes les personnes, les organismes et les entreprises qui se sont impliqués au fil des éditions ainsi que tous les festivaliers et les artistes. Vous avez permis l’épanouissement du festival pendant 40 ans. Bravo à vous et à nous tous! », peut-on y lire.

L’événement International Folk Music Awards aura lieu du 19 au 23 février.