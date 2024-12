Lucas Beckman, gardien de novembre dans la LHJMQ

Le cerbère recrue du Drakkar de Baie-Comeau, Lucas Beckman, fait encore parler de lui. Le 33 est le gardien du mois de novembre dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ).

Une nomination méritée pour le viking de 17 ans qui a signé deux jeux blancs en novembre, présentant un dossier de cinq victoires en huit décisions. Il affiché une moyenne de buts alloués légèrement sous le 2,00 (1,99), en plus d’un excellent pourcentage d’arrêts à ,935%.

Beckman n’a rien cédé lors du match du 15 novembre contre Sherbrooke, faisant face à 17 rondelles, et lors du duel contre Shawinigan, le 30, avec une marque finale de 1-0 en tirs de barrage. Il a alors stoppé 30 rondelles, en plus de fermer la porte aux trois patineurs des Cataractes en fusillade.

Le gardien du Drakkar avait été pressenti au titre de recrue d’octobre. C’est Lars Steiner des Huskies de Rouyn-Noranda qui avait été à l’honneur.

Celui qui s’affiche comme gardien numéro un de la troupe de l’entraîneur Jean-François Grégoire occupe actuellement le deuxième rang de la ligue pour les victoires (14), le quatrième rang pour la moyenne de buts alloués (2,29) ainsi que le pourcentage d’arrêts (,922 %) et le sixième rang pour les minutes jouées (1204:42).

Lucas Beckman et le Drakkar reçoivent les Saguenéens de Chicoutimi mercredi (4 décembre) et les Remparts de Québec pour un programme double samedi et dimanche.