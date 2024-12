Deux Septiliennes lancent une application de vente d’articles pour enfants

Une idée farfelue lancée il y a un an par Laurence Leblanc-Lynch à son amie Joannie Lebrun est devenue réelle, avec le récent lancement de l’application mobile Poulichon, une plateforme pour la vente d’articles de seconde main pour les enfants.

C’est la fermeture de l’application Vinted qui a donné l’idée aux deux Septiliennes, qui souhaitaient aussi bénéficier d’un revenu d’appoint comme mères monoparentales.

« C’est une idée farfelue de Laurence. On n’avait pas d’expérience pour ça. Je lui ai dit d’aller prendre de l’info et elle a pris ça pour du cash, et elle a eu un rendez-vous avec un programmeur », raconte Joannie Lebrun.

Respectivement psychoéducatrice et travailleuse sociale, Laurence Leblanc-Lynch et Joannie Lebrun savaient qu’il y avait un besoin pour un site du genre au Québec, pour aider les familles, alors que les enfants grandissent.

Il n’y a pas que des vêtements pour enfants qui se retrouvent sur Poulichon. Accessoires de bébés, jouets, jeux et autres aussi.

« On est contente du produit. C’est un an de travail », mentionne Mme Lebrun.

Un peu plus de trois semaines après le lancement de Poulichon, les deux femmes derrière l’application sont satisfaites de la réponse. « On est choyées. On voulait bien partir, mais en douceur. »

300 utilisateurs sont déjà inscrits et plus de 1 000 articles se retrouvent sur la plateforme.

Les transactions sont sécurisées par un code QR, qui en assure la finalisation. La livraison se fait par la poste ou en personne.

« Les personnes ne peuvent se parler entre elles tant que la transaction n’est pas terminée », explique Joannie Lebrun.

Le téléchargement de l’application est gratuit. Les vendeurs récupèrent 100 % du profit de leur article.

Le financement vient ainsi des acheteurs. Pour un article de moins de 10 $, il y a un frais fixe de 2,50 $. Pour plus de 10 $, il est de 1,30 $, plus 8 %. Les frais de livraison sont à part, selon le mode choisi.

Les frais fixes permettent à Laurence Leblanc-Lynch et Joannie Lebrun de tirer des profits, mais aussi de promouvoir Poulichon.

Les deux femmes aimeraient éventuellement offrir la traduction en anglais, dans les fonctionnalités de leur application.

« Notre petit rêve, c’est que ce soit disponible partout au Canada, mais on veut bien faire les choses dans les règles de l’art. »

Au-delà de l’application, Poulichon est sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram.